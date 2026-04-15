Choferes denuncian que animales sufren por el calor en el bloqueo en Parotani

Cochabamba
AGENCIAS
Publicado el 15/04/2026 a las 17h51
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El transporte libre bloquea este miércoles en la carretera que une Cochabamba con Oruro y La Paz, en el sector de Parotani. La medida de presión no solo ha causado perjuicio a los viajeros, sino también a los transportistas y animales que son traslados en diferentes vehículos, según Unitel.

El sector está movilizado denunciando el avasallamiento de rutas por parte del transporte interprovincial, por lo que exigen la intervención de las autoridades departamentales.

En un recorrido por la zona se pudo observar a varios vehículos que quedaron varado en plena vía producto de la medida de presión. Entre los motorizados de alto tonelaje, se encontraba un camión que transportaba cerdos hacia el occidente del país.

“Es una lástima ver esa situación de un sector productivo, ver a los animales en tanto sufrimiento. Realmente no sé por qué motivo se ve esta situación (el bloqueo), será por el Gobierno, no sé, pero que vayan a atacar al Gobierno, ¿Por qué nos hacen tanto daño al sector transporte?”, lamentó el conductor de este vehículo.

El chofer aseguró que se encontraba en el lugar desde la madrugada y hasta cerca de las 14:00 horas, sus animales se encontraban agonizando, no solo por el calor, sino por la falta de agua y alimento.

“Este mercado (carga) se va a La Paz. Hay bajas (animales muertos), esos chanchos tienen calor, más de 49 - 50 grados debe ser, hay perjuicio, ya están de baja, no les miento”, lamentó.

Al igual que este transportista, hay otros más que están perjudicados por la situación, por lo que piden que las medidas de presión no impliquen el perjuicio a otros sectores y busquen otra manera de hacerse escuchar.

Según los representantes del transporte libre, el bloqueo es indefinido hasta que las autoridades les den una solución a su pliego petitorio.

 

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