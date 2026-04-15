Ministerio y comité impulsarán fiesta de Urkupiña en el mundo

La ministra de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, Cinthya Yáñez, se reunió esta semana con el Comité Impulsor de la declaratoria de la Festividad de la Virgen de Urkupiña ante la Unesco, en el marco de las acciones orientadas a su reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El comité impulsa la postulación de la Festividad de Urkupiña ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), para su declaratoria como “Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”.

Durante el encuentro, el comité presentó proyectos para dar mayor realce a la celebración en su camino hacia la declaratoria internacional, informó el ministerio a través de sus redes sociales.

La festividad, que se celebra cada año en Quillacollo, Cochabamba, es una de las expresiones religiosas y culturales más importantes del país, en la que miles de fieles participan en honor a la Virgen María bajo esta advocación.

Además de su carácter religioso, la celebración integra danzas, música y tradiciones que reflejan la diversidad cultural boliviana. Actualmente, cuenta con la declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial de Bolivia.

Desde la cartera de Estado destacaron que el trabajo conjunto con los actores involucrados permitirá fortalecer la organización del evento y avanzar en el proceso de reconocimiento internacional.

“Una gestión se construye desde las bases, recogiendo ideas y unificando visiones. Nuestra riqueza cultural se fortalece cuando trabajamos junto a sus protagonistas”, señala el mensaje institucional