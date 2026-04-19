Cartelera de la Fexco Fest 2026 brilla con grandes artistas

La argentina “La Joaqui” y el colombiano “Kapo” lideran la grilla de artistas que animarán la cuarta versión de Fexco Fest que se desarrollará del 23 de abril al 3 de mayo de este año en Cochabamba.

A los artistas invitados se suman los nacionales “18 Kilates”, “Jarana”, “Gran Matador”, “H1”, “Los Kjarkas”, “Waliki”, “PK2” e “Histeria”.

Serán cinco jornadas intensas con música en vivo en la remozada Fexco Arena, que en esta gestión estrenará la primera parte de su nueva estructura, cuyo aforo final será de 30 mil espectadores, según el reporte de la Feria Exposición Internacional de Cochabamba (Fexco), promotora del evento internacional.

“Fexco Fest representa precisamente esa evolución: una propuesta que integra cultura, entretenimiento e infraestructura para proyectar a Cochabamba como un escenario capaz de recibir producciones musicales de gran escala”, señaló Luis Ovando, representante de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), en la presentación de la grilla de la Fexco Fest 2026.

Fexco Arena

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, manifestó que la inversión en la construcción del nuevo Fexco Arena superan los 12 millones de bolivianos, que están destinados para las graderías, camerinos, áreas Vip, entre otros, por lo que el escenario podrá acoger espectáculos internacionales durante una temporada, generando recursos económicos y promoviendo la llegada de turistas a los diferentes espectáculos musicales.

“Fexco Fest es un escenario tan importante y único en el país para la concentración de artistas nacionales e internacionales dentro el enfoque económico que le estamos dando a Cochabamba”, dijo el alcalde cochabambino.

La venta anticipada de localidades para los días de espectáculos ya se encuentra habilitada a través de la página web entradas.fexco.com.bo, donde el público podrá adquirir sus entradas seleccionando el día del concierto al que pretende asistir.

La entrada para la Feria Exposición Internacional de Cochabamba cuando se celebren conciertos será de bolivianos 50.

La Joaqui

Joaquinha Lerena De La Riva, conocida artísticamente como La Joaqui, se consolidó en los últimos años como una de las referentes más potentes de la música urbana argentina. Pero su popularidad no se limita solo al terreno musical: su historia personal, su rol de madre, su romance con Luck Ra y sus posteos en redes sociales la mantienen entre los nombres más buscados y comentados por sus fans.

Entre los éxitos que le permitieron saltar a la fama, cuenta con canciones como “Butakera”, “Tu amor” y “Dos besitos”.

Kapo

El cantante colombiano Kapo se ha convertido en un fenómeno musical internacional gracias a su canción “Ohnana”, una de las grandes protagonistas del verano de 2024. Después llegó su otro éxito “Uwaie”, al que se uniría a finales de año su colaboración con Danny Ocean: Imagínate.

Kapo, cuyo nombre real es Juan David Loaiza Sepúlveda, debutó en la música con su primera canción en 2019, aunque no fue hasta el verano de 2024 cuando su fama alcanzó al público internacional.

Modernización

Los visitantes del recinto ferial se encontrarán este 2026 con un escenario en proceso de modernización con la aplicación del modelo de la alianza público-privada que realizan la Alcaldía de Cochabamba con la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba y otros actores privados.

Entre las mejoras realizadas en las últimas gestiones figuran el mejoramiento del portón principal, la renovación de baterías de baños, la implementación de una nueva plaza de comidas y mejoras en infraestructura y servicios para expositores y visitantes.

Las mejoras de este años se suman a otras como la construcción de la plaza de comidas que se inauguró en 2025 y que ahora acoge a más de 30 expositores con una gran variedad de productos gastronómicos.