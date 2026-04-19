Historia viva: 50 años: De Feria del Valle a Fexco 2026

Con más de cinco décadas de historia, la Feria Internacional de Cochabamba se ha consolidado como un espacio estratégico de encuentro, negocios y crecimiento económico. Su origen se remonta a 1971, cuando surgió la iniciativa de crear un evento que impulse la economía regional; sin embargo, fue en 1974 cuando se realizó la primera versión de la denominada “Feria del Valle”, marcando el inicio oficial de una actividad que hoy trasciende fronteras.

La primera feria surgió con motivo del centenario de Cochabamba, impulsada por la Alcaldía y el sector empresarial mediante un Comité de Ferias y Exposiciones liderado por la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba. Su objetivo fue mostrar la producción local en una región considerada históricamente el “granero de Bolivia” y generar intercambio comercial.

Con el paso del tiempo, la feria fue creciendo en alcance e importancia. En 1992 se creó la Fundación Feicobol, afianzando un modelo institucional que permitió profesionalizar la organización y posicionar el evento a nivel internacional desde 1993. Durante más de 30 años, Feicobol se convirtió en una plataforma clave para la exhibición de productos, innovación y generación de negocios.

A lo largo de su desarrollo, la feria dejó de ser una exposición general para organizarse por áreas específicas, incorporando pabellones diferenciados por rubros como industria, alimentos o tecnología, lo que permitió una mejor experiencia para expositores y visitantes. También se impulsaron mejoras progresivas en la infraestructura del recinto ferial, ampliando espacios y adaptándolos a nuevas necesidades. Sin embargo, en 2020 la actividad se suspendió debido a la pandemia, marcando uno de los momentos más críticos en su historia.

El punto de inflexión llegó en 2023, cuando, tras tensiones institucionales y la ruptura entre actores organizadores, se dio paso a la creación de la Feria Exposición Internacional de Cochabamba (Fexco), bajo un modelo de alianza público-privada. Esta transición implicó una reestructuración del evento, orientado a la modernización y mayor proyección internacional.

En su primera versión, Fexco 2024, reunió a más de 1.400 expositores y más de 300.000 visitantes, generando un movimiento económico superior a los 150 millones de dólares. En su edición 2025, se mantuvo el crecimiento, con un movimiento superior a los 175 millones de dólares.

Actualmente, la feria se desarrolla mediante un trabajo conjunto entre la Alcaldía, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba, la Fundación Feicobol y la propia Fexco, reflejando la evolución del sistema ferial.