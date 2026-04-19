Liberan de comerciantes una parte de la plazuela San Antonio, solo se asentarán los días de feria

Cochabamba
Nelson Ramos
Publicado el 19/04/2026 a las 9h26
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Después de varias gestiones, la Intendencia Municipal logró “liberar” una cuadra de comerciantes de la plazuela San Antonio, que desde hace años permanece cerrada para evitar el ingreso de vendedores por su cercanía al mercado La Cancha.

El párroco del templo San Antonio, Marcelo Aranibar, contó que antes la plazuela existía una cancha de fútbol que formaba parte de una hacienda con una capilla que perteneció a una familia devota a San Antonio de Padua, rodeada de cultivos que se comercializaban hasta convertirse en la raíz del centro comercial de la ciudad.

El director de la Intendencia, Enrique Navia, señaló que la plazuela de San Antonio fue avasallada por comerciantes hace 20 años y luego con un acuerdo con los vecinos y comerciantes se ejecutó un cerco perimetral.

“A través de la OTB y del párroco del lugar, para que se recupere esta zona paulatinamente, hay lugares, días y horas específicas de ingreso”, aclaró Enrique Navia, afirmando que los jueves se abrirán las puertas para transeúntes y turistas, y los miércoles y sábados se otorgarán permisos para los comerciantes.

Navia añadió que el lugar es un área verde y no de venta. Confirmó que actualmente los vecinos se encargan del mantenimiento y que posteriormente lo hará Emavra.

La representante del Sindicato Las Heroínas, Doris Silvestre, afirmó que trabajó más de 50 años en el sector y contó que lucharon por servicios básicos y seguridad.

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