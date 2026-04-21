Enfrentamiento por avasallamiento de tierras en Apote deja un fallecido y 35 detenidos

Cochabamba
AGENCIAS
Publicado el 21/04/2026 a las 15h59
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Un enfrentamiento por avasallamiento de tierras acabó con un fallecido y al menos 35 personas aprehendidas en la zona de Apote, en el municipio de Quillacollo, Cochabamba, ayer, según Unitel.

Según el reporte de la Policía, comunarios de Apote denunciaron que se tuvieron que enfrentar con un grupo numeroso de personas que presuntamente intentaban tomar predios en el sector.

“En el lugar se ha visualizado un problema de terrenos, avasallamientos y demás, por lo cual, personal policial se ha dirigido al lugar para verificar estos extremos”, manifestó el comandante regional del valle bajo, Wilson Flores.

Tras el conflicto, la Policía intervino en la zona y procedió a la aprehensión de 35 personas quienes fueron trasladadas a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Quillacollo.

“Se realiza la aprehensión en el lugar de 35 personas que estaban en el lugar de forma fragante. Los mismos que estaban portando machetes, armas blancas, asimismo, estas pancartas de la barra brava de un equipo de fútbol cochabambino, dijo.

De acuerdo a las investigaciones policiales, los avasalladores habrían sido trasladados en buses hasta el lugar y estarían vinculados presuntamente a la barra brava, quienes supuestamente fueron contratados para participar en la toma de terrenos.

Además, se agregó que los detenidos también fueron sorprendidos en poder de sustancias controladas por lo que ahora enfrentarán una investigación.

Un hombre de 31 años perdió la vida producto de herida de bala en medio de estos enfrentamientos. El caso aún está en investigación.

 

 

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