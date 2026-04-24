Fexco 2026: Cochabamba se proyecta al mundo

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 24/04/2026 a las 8h23
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Cochabamba ya vive la cuarta versión de la Fexco 2026, que convierte al departamento en el epicentro de los negocios por 11 días y proyecta el nuevo horizonte económico de la región. Aunque en la inauguración se sintió la ausencia de las autoridades nacionales, la ceremonia fue emocionante por el espectáculo de juegos pirotécnicos que iluminó el cielo cochabambino y por la gran cantidad de público que asistió a apoyar al motor económico del departamento.

El alcalde Manfred Reyes Villa destacó que en esta cuarta versión se resalta la innovación y tecnología en la Feria Exposición Internacional de Cochabamba (Fexco) 2026.

El objetivo es generar un millonario movimiento económico, empleos directos e indirectos, pero, sobre todo, abrir una vitrina para la exportación de productos a otros países conectando con nuevos mercados y atraer nuevos inversionistas.

Reyes Villa indicó que este 2026 se espera superar los récords de las tres primeras versiones. La meta es que más de 400 mil personas visiten la vitrina comercial de Cochabamba y que se genere un movimiento económico de $us 200 millones entre transacciones e intenciones de negocios durante los 11 días de feria.

Destacó que la Fexco aporta al Producto Interno Bruto (PIB) del departamento el 2,7% y que el desafío es incrementar este porcentaje este año. En tanto, que a nivel nacional representa el 0,5 del PIB.  Remarcó que hoy lo que más necesita el país es impulsar el desarrollo económico.

Sin embargo, también, pidió al Gobierno nacional que se trabaje con todos los departamentos si realmente se quiere sacar adelante al país.

Reyes Villa también pidió dejar de lado medidas de presión perjudiciales para la economía, como los bloqueos de caminos.

El presidente de la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba (FEPC), Juan Pablo Demeure, enfatizó que el desarrollo se construye desde la empresa y de la decisión de invertir. Dijo que desde el sector empresarial se busca la transformación industrial, seguridad energética y desarrollo de servicios especializados y esto se demostraras y proyectará en la Fexco 2026.

El líder de los empresarios de Cochabamba lamentó la ausencia de las autoridades nacionales  en la plataforma de negocios más importante del departamento e insistió en que todas las regiones sean tomadas en cuenta por el Gobierno nacional.

Luego, ponderó el esfuerzo y compromiso de las 1.600 empresas presentes en Fexco 2026. Este año la feria se desarrolla bajo el lema de “Innovación y Tecnología” y se tienen nuevos espacios como el escenario de Fexco Arena  con capacidad para 30 mil personas.

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