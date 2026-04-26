Pofoma rescata 61 cachorros que eran trasladados al Chapare en malas condiciones

La Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma) en Cochabamba rescató 61 cachorros mediante un operativo sorpresa de control desarrollado en el municipio de Sacaba.

De acuerdo al reporte policial, ​durante la inspección de una vagoneta de servicio público, se interceptó el traslado de 61 canes pequeños que tenían como destino el Chapare.

“Los peluditos eran transportados en condiciones inadecuadas, poniendo en grave riesgo su salud y bienestar debido al hacinamiento y la duración del viaje”, precisaron desde el Comando Departamental de la Policía Boliviana en Cochabamba.

Ante esta situación de maltrato y transporte irregular, personal de Pofoma rescató a todos los ejemplares, los que fueron trasladados a las instalaciones de Zoonosis de Sacaba para que puedan recibir la atención y cuidados necesarios.

El operativo se desarrolló con el objetivo de controlar el transporte irregular de fauna en el departamento cochabambino.