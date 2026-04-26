Refuerzan la seguridad para los niños y conciertos en la Fexco 2026

La seguridad de los visitantes de la Feria Exposición Internacional de Cochabamba (Fexco) es una prioridad de los organizadores.



Entre las medidas destacan cambios en la circulación vehicular, la implementación de manillas de identificación para niños y la cobertura de un seguro para los asistentes.



El director de Movilidad Urbana, Hever Rojas, informó que se aplicará un sistema de circulación en un solo sentido para los vehículos en el circuito Bolivia. El cambio regirá desde las 16:30 de lunes a viernes, y desde las 11:00 los sábados, domingos y feriados, con el fin de evitar el congestionamiento vehicular y accidentes. Para reforzar el control, más de 60 guardias municipales fueron desplegados en puntos estratégicos.



En cuanto al transporte público, se habilitó un sistema organizado con más de 200 buses que trasladan a los visitantes hasta una parada ubicada en el frontis del recinto ferial. Asimismo, los taxis y radiotaxis cuentan con un espacio específico en el sector oeste, facilitando el flujo vehicular.



La Dirección de Género distribuirá 10.000 manillas de identificación dirigidas a niñas, niños y adolescentes.



La directora Cynthia Prado explicó que esta medida busca prevenir extravíos, permitiendo ubicar con rapidez a los padres o tutores.



Univida informó que como auspiciadores oficiales garantizan la seguridad y protección de los asistentes. Además, brindó cobertura de seguro a más de 400 trabajadores durante la etapa de armado de los stands y cubrirá a más de 50.000 personas en los principales conciertos.



La Intendencia Municipal ejecuta controles en los alrededores del campo ferial de Alalay para ordenar a los comerciantes. El objetivo es mantener el orden y la limpieza.

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Los precios de las entradas a la Fexco 2026 se realizan de manera diferenciada. Hoy por inauguración rige la promoción de 2x1. El resto de los días el costo es de Bs 10 para niños de 6 a 12 años, para mayores de 60 años Bs 10, para el público general Bs 30 y para personas con discapacidad Bs 2. Durante los días de espectáculos, el costo será de Bs 50.