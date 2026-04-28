Carreras de Diseño Gráfico de Cochabamba conforman órgano consultivo de alto nivel

En el marco de las celebraciones por el Día Internacional del Diseño, la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) fue el escenario de un hito histórico para la disciplina en el país. En una sesión histórica, los Directores de las Carreras de Diseño de las principales casas de estudios superiores de Cochabamba firmaron de forma unánime en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) la “Declaración de Cochabamba”. A través de este documento, se constituye formalmente el Consejo Académico de Diseño e Innovación Social (CADIS).

Esta nueva instancia se constituye como un órgano consultivo de alto nivel que permitirá a la academia opinar e incidir directamente en la creación de políticas públicas. El CADIS busca que la capacidad creativa no sea vista solo como un servicio comercial, sino como un eje fundamental para resolver problemáticas sociales y revalorizar la identidad nacional.

El Retorno de los "Hermanos Mayores"

La jornada en la UMSS estuvo marcada por la emotividad con la visita de destacados titulados de la carrera, quienes regresaron a las aulas bajo el concepto de "Hermanos Mayores". Estos profesionales, hoy insertos con éxito en el mercado laboral y la gestión estratégica, compartieron sus experiencias con los estudiantes de pregrado, fortaleciendo el tejido de la comunidad académica.

"El diseño es el puente entre los problemas complejos y las soluciones humanas. Volver como 'hermanos mayores' es nuestra forma de asegurar que el talento joven entienda que su creatividad tiene el poder de transformar el departamento", señalaron representantes del grupo de titulados.

Impacto Nacional

Con estas actividades, Cochabamba reafirma su posición como referente de la economía naranja en Bolivia. La firma de la declaración y el encuentro generacional marcan un antes y un después: el diseño boliviano deja de ser una labor invisible para convertirse en un actor político y social decisivo.