Lanzan la festividad de Santa Vera Cruz Tatala, la fiesta de la vida y abundancia

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 29/04/2026 a las 8h56
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Cochabamba se prepara para la festividad de Santa Vera Cruz Tatala que se realizará el 2 y 3 de mayo en el templo ubicado en el camino al valle alto con la participación de cantantes de coplas que mantienen viva esta tradición.

El secretario de Desarrollo Productivo, Turismo y Cultura, Roberto Aranibar realizó el lanzamiento de la Festividad de Santa Vera Cruz, una actividad que forma parte de las tradiciones y cultura del municipio de Cochabamba, pero también va ganando feligreses a nivel nacional.

“Es un patrimonio religioso y cultural muy importante para Cochabamba y por instrucción del alcalde Manfred Reyes Villa queremos potenciar y preservar nuestras tradiciones para nuestra ciudad y el mundo entero”, señaló la autoridad.

A su vez, el párroco de la iglesia Justino Mamani Mamani resaltó las características de la Festividad y señaló que tiene que ver con la fertilidad no solo de las personas sino también de los animales y la abundancia de la vida. Se realizan ofrendas en agradecimiento al Señor de Santa Vera Cruz.

“Esta festividad se da en tres aspectos: en primer lugar con la producción agraria, en segundo lugar con los animales y tercer lugar se relaciona con las personas que no pueden tener hijos que vienen al señor de Veracruz y él les concede el milagro”, finalizó Mamani.

La celebración también genera un importante movimiento económico por la gran cantidad de personas que acuden siguiendo la tradición de pedir  hijos al Tata de Santa Vera Cruz; pero, tamabién ya no tener más descendencia y dejar como símbolo de este pedido un pequeño muñequito que representa al bebé que ya no se desea. Las parejas que sí buscan tener familia acuden a los pies del Cristo de Santa Vera Cruz para recoger los imágenes de los niños.

Los artesanos además ofrecen animales, como conejos, patos, gallinas, cerdos  y ganado, que son bendecidos para aumentar la fertilidad.

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