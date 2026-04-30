Vecinos prevén cerrar el botadero de K’ara K’ara desde esta noche y Albarrancho bloquea

A tan solo horas de que termine el plazo para el cierre definitivo del botadero de K’ara K’ara dispuesto por el Tribunal Agroambiental, el 30 de abril, los dirigentes del sector ratificaron la prohibición y esta noche tienen previsto instalar una vigilia para impedir el ingreso de los carros basureros.

Ante la posibilidad de que la basura que se genere en el Cercado sea trasladada a una celda de emergencia en el límite con el municipio de Colcapirhua, los vecinos de Albarrancho instalaron al menos cinco puntos de bloqueo en rechazo a la implementación del nuevo vertedero.

Hasta el momento, la Alcaldía de Cochabamba ha informado que cumplirá con el plazo, pero no ha revelado dónde se llevarán los residuos que genera la ciudad, de más de 500 toneladas por día.