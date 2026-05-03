11 días de diversión, negocios y vitrina mundial

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 03/05/2026 a las 7h44
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A media semana la Feria Exposición Internacional de Cochabamba, Fexco 2026, ya sobrepasaba los 200.000 visitantes y los organizadores no dudan que llegarán a la meta prevista de 400.000 personas hasta hoy, último día de apertura de la actividad económica más importante de Cochabamba.

Este domingo es la última jornada para disfrutar en familia de la Fexco, las puertas se abren desde las 12:00 hasta la medianoche.

Además de la exposición de productos tecnológicos, industriales, alimenticios, automotrices y de otras características en los ocho pabellones del campo ferial de Alalay, también existen otras alternativas para el entretenimiento de las familias cochabambinas.

Ahí está la pista de karting, el parque de los dinosaurios, el parque de diversiones para niños, la plaza de comidas, los mimos, pintores callejeros y otros atractivos que hoy, día de despedida, se multiplicarán en número y calidad.

Destacan en estos 10 días de feria la  Rueda Empresarial de Negocios de la Fexco con la participación de más de 320 empresas nacionales e internacionales, que prevé sobrepasar los $us 60 millones en intenciones de negocios, superando a las de 2025.

 Otra actividad importante de la Fexco fue la Vitrina Comercial Exportadora, en la que participaron de 32 empresas bolivianas con compradores internacionales provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Estados Unidos y Uruguay.

Y si a la Fexco le va bien, a Cochabamba también, por el efecto multiplicador de sus actividades, como ya lo hicieron notar los organizadores.

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