Loza tendrá dos actos de de posesión como Gobernador

Cochabamba
Jaqueline Vargas
Publicado el 03/05/2026 a las 10h42
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El nuevo gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, será posesionado hoy en un acto de carácter indígena originario campesino en el municipio de Sipe Sipe. 

Sin embargo, está previsto el acto oficial de posesión para mañana en las instalaciones de la Asamblea Legislativa Departame (ExCordeco).

 El diputado Santos Mamani manifestó que la posesión originaria representa un momento histórico para el departamento de Cochabamba.

Según Mamani,  esto debido a que nunca antes se había visto la participación de sectores sociales, movimientos indígenas originarios y campesinos, así como de las raíces culturales, en un acto simbólico y cultural de esta naturaleza.

Asimismo, la asambleísta Leny Pinto indicó que mañana, a partir de las 9:30, se realizará el acto que tendrá validez oficial.

En la sesión se dará inicio al acto protocolar, posteriormente se procederá a la colocación de la banda y la medalla, y finalmente se desarrollará un acto especial con la participación de movimientos sociales del departamento y representantes internacionales, quienes expresarán su respaldo a la gestión del gobernador.

 

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