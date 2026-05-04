Luego de cuatro días del cierre de K’ara K’ara, aún no se avizora solución

El cierre del botadero de K’ara K’ara, que ya suma cuatro días, desató protestas y movilizaciones tanto de comunarios del sector como de vecinos de Colcapirhua, mientras la basura comienza a acumularse en la ciudad y aún no hay una solución oficial para la disposición final de los residuos.

El plazo para el cierre del relleno sanitario de K’ara K’ara venció el 30 de abril, en cumplimiento de una disposición del Tribunal Agroambiental. No obstante, una resolución emitida el 27 de abril autorizó de manera excepcional y transitoria la continuidad del ingreso de residuos sólidos.

Según un reporte de IN Noticias, esta decisión se fundamenta en la imposibilidad técnica de determinar con precisión el tiempo restante de operación del botadero y su capacidad disponible.

Sin embargo, los comunarios del sector rechazan esta medida. Una de las vecinas calificó la situación como “lamentable”, recordando que el problema se arrastra desde hace años. Señaló que ya en 2011 una sentencia constitucional ordenaba el cierre del botadero debido a denuncias por daños ambientales, disposición que nunca se cumplió.

“El Tribunal Agroambiental determinó el cierre hasta el 30 de abril porque ya no hay espacio; la basura está rebalsando. Es contradictorio que ahora se diga que aún se puede seguir depositando residuos. Estamos en vigilia y no permitiremos el ingreso de más basura”, afirmó la comunaria.

El conflicto también impacta a Colcapirhua, donde dirigentes vecinales, representantes de OTB y juntas de padres de familia de cinco distritos se declararon en estado de emergencia. Esto, ante el posible traslado de residuos desde Cercado y las agresiones denunciadas por parte de comunarios de Cotapachi.

Mientras tanto, a tres días de cierre del botadero de K’ara K’ara, ya se observa acumulación de basura en distintos puntos del centro de la ciudad. Hasta el momento, la Alcaldía de Cochabamba no dio a conocer dónde se realizará la disposición final de los residuos sólidos.