Juran Loza, Manfred y las nuevas autoridades de Cochabamba

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 05/05/2026 a las 8h28
ESCUCHA LA NOTICIA

Cochabamba inició ayer una nueva etapa institucional con la posesión de autoridades departamentales y municipales para la gestión 2026–2031, en una jornada en la que los principales mensajes apuntaron a la coordinación entre niveles de gobierno, la lucha contra la corrupción y los desafíos sociales y económicos del departamento.

En la Gobernación de Cochabamba, Leonardo Loza asumió el cargo con un mensaje centrado en principios de gestión y compromiso social. “No seré flojo, no seré ladrón ni mentiroso”, afirmó, al anunciar una lucha “implacable” contra la corrupción.

También convocó a la unidad de organizaciones sociales y sectores ciudadanos: “Trabajemos de manera conjunta, no me dejen solo”, afirmó, al remarcar que su administración priorizará áreas como caminos, producción, salud y educación. Reconoció el difícil contexto nacional y la necesidad de gestionar recursos y coordinar con distintos niveles del Estado.

En el municipio de Cochabamba, el alcalde Manfred Reyes Villa fue posesionado destacando el respaldo ciudadano y la mayoría en el Concejo Municipal como base para la gobernabilidad. “No improvisamos, planificamos”, señaló, anunciando una gestión enfocada en el desarrollo económico, la generación de empleo y el impulso de alianzas público-privadas. Además, proyectó una ciudad con planificación a largo plazo y crecimiento sostenido. También adelantó una reorganización administrativa con la creación de una nueva secretaría en el municipio.

El Concejo Municipal de Cochabamba se posesionó y realizó su primera sesión, en la que eligió a su directiva conformada por Mauricio Noya como presidente, Enrique Siles como vicepresidente y Carla Villena como secretaria. Noya destacó la necesidad de trabajar en consenso y construir acuerdos entre fuerzas políticas: “Hoy se trata de Cochabamba… queremos tender puentes y trabajar sin divisiones”, afirmó.

Más datos

En el eje metropolitano, las nuevas autoridades también asumieron con agendas definidas. En Quillacollo, el alcalde Luis Santa Cruz comenzó sus funciones tras una misa.

Manifestó que “Quillacollo necesita desarrollo y progreso, con autoridades que trabajen con honestidad, responsabilidad y compromiso”, y que la administración estará orientada a ese fin. Destacó además el respaldo de 11 concejales de ocho fuerzas políticas, lo que, dijo, permitirá encarar el trabajo con coordinación.

En Sacaba, el alcalde Riony Villarroel tras su posesión, señaló que su gestión comenzará con acciones inmediatas en seguridad ciudadana y orden administrativo. “Primero debemos ordenar la casa”, afirmó, indicando que ya se coordinan acciones con la Policía Boliviana para reforzar patrullajes y reactivar unidades de seguridad. Aseguró la continuidad de proyectos de salud y obras, pese a las limitaciones presupuestarias.

En Colcapirhua, Nelson Gallinate comenzó una segunda gestión con la promesa de mejorar la calidad de vida los pobladores de este municipio del vallebajo.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Trump envía buques de guerra a Ormuz para romper bloqueo de Irán
2
Transporte paraliza hoy al país y la COB anuncia marchas en las calles
3
Ministro Oviedo pide posponer interpelación por caso maletas
4
La basura se acumula en casas y vías pese de plan de usar Cotapachi
5
Juran Loza, Manfred y las nuevas autoridades de Cochabamba

Lo más compartido

1
En 2025 se duplicó el uso del QR: pasó de $us 22.547 millones a 51.293 millones
2
Sin Límites. Las mujeres que revolucionan el deporte nacional
3
Gobierno asegura que resolvió todos los pedidos de choferes
4
Hugo Dellien sorprende en el Máster 1000 de Roma y buscará clasificar al cuadro principal
5
La COB y sectores sociales empiezan movilizaciones; Gobierno pide diálogo

Más en Cochabamba

05/05/2026
Cochabamba amanece bloqueada por el transporte público; la población está perjudicada
La ciudad de Cochabamba amaneció este martes 5 de mayo con más de 90 puntos de bloqueo en carreteras, avenidas y puentes estratégicos como consecuencia del...
Ver más
05/05/2026
Plataforma: La Fexco 2026 supera récord con 450.000 visitas
La Feria Exposición Internacional de Cochabamba (Fexco) 2026 cerró su cuarta versión con un récord de asistencia con 450.000 visitas en 11 días de actividades...
Ver más
Leonardo Loza asumió este lunes 4 de mayo como gobernador de Cochabamba y en su discurso agradeció a sus padres, su familia y expresó su reconocimiento a Evo Morales, líder histórico del Movimiento...
Ver más
04/05/2026
Loza asume como Gobernador y agradece a sus padres y saluda a Evo
Manfred Reyes Villa fue posesionado este lunes, nuevamente como alcalde de Cochabamba en un acto que se desarrolló en el Tribunal Departamental de Justicia y en el cual estuvieron presentes...
Ver más
04/05/2026
Manfred Reyes Villa asume su segundo mandato como alcalde de Cochabamba
Loza asume la Gobernación de Cochabamba.
Ver más
04/05/2026
Loza asume la Gobernación de Cochabamba
El cierre del botadero de K’ara K’ara, que ya suma cuatro días, desató protestas y movilizaciones tanto de comunarios del sector como de vecinos de Colcapirhua, mientras la basura comienza a...
Ver más
04/05/2026
Luego de cuatro días del cierre de K’ara K’ara, aún no se avizora solución
En Portada
05/05/2026 Cochabamba
Cochabamba amanece bloqueada por el transporte público; la población está perjudicada
La ciudad de Cochabamba amaneció este martes 5 de mayo con más de 90 puntos de bloqueo en carreteras, avenidas y puentes estratégicos como consecuencia del...
vista
05/05/2026 País
Transporte paraliza hoy al país y la COB anuncia marchas en las calles
La Confederación de Choferes de Bolivia ratificó ayer el paro escalonado a partir de las cero horas hoy.
vista
05/05/2026 Seguridad
La basura se acumula en casas y vías pese de plan de usar Cotapachi
Los barrios del municipio de Cercado continuaban ayer sin el servicio de recojo de basura que realiza la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA), desde...
vista
05/05/2026 Seguridad
Ministro Oviedo pide posponer interpelación por caso maletas
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, solicitó la reprogramación de la interpelación sobre las “32 maletas” que ingresaron al país de forma irregular...
vista
05/05/2026 País
Autoridades asumen con promesas de cambio y denuncian crisis en regiones
Las promesas para mejorar la situación de municipios y departamentos y las quejas por “quiebras”económicas de las entidades subnacionales, fueron ayer los...
vista
04/05/2026 País
Transportistas bloquearán las vías en unos 90 puntos de Cochabamba
La obstrucción comienza a medianoche y se ejecuta, en principio, en todo el país. La instrucción sindical advierte que “los vehículos que trabajen ese día y...
vista
Actualidad
La ciudad de Cochabamba amaneció este martes 5 de mayo con más de 90 puntos de bloqueo en carreteras, avenidas y...
Ver más
05/05/2026 Cochabamba
Cochabamba amanece bloqueada por el transporte público; la población está perjudicada
El Ministerio de Economía, el Banco Central de Bolivia (BCB) y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI...
Ver más
05/05/2026 Economía
Gobierno dispone devolución de los depósitos en dólares y normaliza sistema de remesas
La Feria Exposición Internacional de Cochabamba (Fexco) 2026 cerró su cuarta versión con un récord de asistencia con...
Ver más
05/05/2026 Cochabamba
Plataforma: La Fexco 2026 supera récord con 450.000 visitas
Las promesas para mejorar la situación de municipios y departamentos y las quejas por “quiebras”económicas de las...
Ver más
05/05/2026 País
Autoridades asumen con promesas de cambio y denuncian crisis en regiones
Deportes
Después de una ardua jornada en la que superó al francés Van Assche por 2-0 con parciales de 6-2 y 7-5, el tenista...
Ver más
05/05/2026 Tenis
Hugo Dellien sorprende en el Máster 1000 de Roma y buscará clasificar al cuadro principal
Hugo Dellien tuvo un gran debut en el Masters 1000 de Roma ante el francés Luca Van Assche, número 98 del mundo, al...
Ver más
04/05/2026 Tenis
Hugo Dellien avanza a segunda ronda de la qualy en el Masters 1000 de Roma
Bolívar cumplió un nuevo aniversario este 2026 con la preocupación sobre su conducción institucional, porque en el...
Ver más
04/05/2026 Fútbol
Guido Loayza espera que Claure siga en la presidencia de Bolívar hasta 2028
El cochabambino Julio César Baldivieso dejó de ser entrenador de Always Ready, anunció ayer el club de la banda roja...
Ver más
04/05/2026 Fútbol
Confirman que DT Marcelo Straccia reemplazará a Baldivieso en Always
Doble Click
Una veitena de poetas de seis naciones estarán presentes en la octava edición del Festival Internacional de Poesía...
Ver más
05/05/2026 Cultura
La poesía toma Santa Cruz con el octavo Festival de Jauría de Palabras
El estreno del filme nacional “La hija cóndor” marca la agenda cultural cochabambina de la semana 19 de 2026.
Ver más
04/05/2026 Cine
Cartelera: Filme “La hija cóndor” llega atestado de galardones
Desde las primeras páginas de Ñamérica, de Martín Caparrós, el lector siente que no está frente a un ensayo sobre el...
Ver más
04/05/2026 Cultura
Ñamérica, la ñ que nos nombra
“La hija cóndor”, la película boliviana que no para de sumar premios y reconocimientos en todo el mundo, se estrenará...
Ver más
03/05/2026 Cine
“La hija cóndor” se estrena en Bolivia tras cosechar 25 premios internacionales