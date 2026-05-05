Juran Loza, Manfred y las nuevas autoridades de Cochabamba

Cochabamba inició ayer una nueva etapa institucional con la posesión de autoridades departamentales y municipales para la gestión 2026–2031, en una jornada en la que los principales mensajes apuntaron a la coordinación entre niveles de gobierno, la lucha contra la corrupción y los desafíos sociales y económicos del departamento.

En la Gobernación de Cochabamba, Leonardo Loza asumió el cargo con un mensaje centrado en principios de gestión y compromiso social. “No seré flojo, no seré ladrón ni mentiroso”, afirmó, al anunciar una lucha “implacable” contra la corrupción.

También convocó a la unidad de organizaciones sociales y sectores ciudadanos: “Trabajemos de manera conjunta, no me dejen solo”, afirmó, al remarcar que su administración priorizará áreas como caminos, producción, salud y educación. Reconoció el difícil contexto nacional y la necesidad de gestionar recursos y coordinar con distintos niveles del Estado.

En el municipio de Cochabamba, el alcalde Manfred Reyes Villa fue posesionado destacando el respaldo ciudadano y la mayoría en el Concejo Municipal como base para la gobernabilidad. “No improvisamos, planificamos”, señaló, anunciando una gestión enfocada en el desarrollo económico, la generación de empleo y el impulso de alianzas público-privadas. Además, proyectó una ciudad con planificación a largo plazo y crecimiento sostenido. También adelantó una reorganización administrativa con la creación de una nueva secretaría en el municipio.

El Concejo Municipal de Cochabamba se posesionó y realizó su primera sesión, en la que eligió a su directiva conformada por Mauricio Noya como presidente, Enrique Siles como vicepresidente y Carla Villena como secretaria. Noya destacó la necesidad de trabajar en consenso y construir acuerdos entre fuerzas políticas: “Hoy se trata de Cochabamba… queremos tender puentes y trabajar sin divisiones”, afirmó.

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En el eje metropolitano, las nuevas autoridades también asumieron con agendas definidas. En Quillacollo, el alcalde Luis Santa Cruz comenzó sus funciones tras una misa.

Manifestó que “Quillacollo necesita desarrollo y progreso, con autoridades que trabajen con honestidad, responsabilidad y compromiso”, y que la administración estará orientada a ese fin. Destacó además el respaldo de 11 concejales de ocho fuerzas políticas, lo que, dijo, permitirá encarar el trabajo con coordinación.

En Sacaba, el alcalde Riony Villarroel tras su posesión, señaló que su gestión comenzará con acciones inmediatas en seguridad ciudadana y orden administrativo. “Primero debemos ordenar la casa”, afirmó, indicando que ya se coordinan acciones con la Policía Boliviana para reforzar patrullajes y reactivar unidades de seguridad. Aseguró la continuidad de proyectos de salud y obras, pese a las limitaciones presupuestarias.

En Colcapirhua, Nelson Gallinate comenzó una segunda gestión con la promesa de mejorar la calidad de vida los pobladores de este municipio del vallebajo.