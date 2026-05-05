Manfred conforma su gabinete con funcionarios reciclados y nuevos

El alcalde Manfred Reyes Villa posesionó este martes a su gabinete con funcionarios reciclados de su anterior gestión y exconcejales y también incluye a nuevos profesionales.

Reyes Villa se refirió así a los funcionarios ratificados: “Todos son profesionales, algunos se quedan porque realmente es necesaria su permanencia (…) la Alcaldía necesita un ritmo importante para poder cumplir con la población cochabambina y los secretarios nuevos podrán coadyuvar a ello”.

El equipo cuenta ahora cinco secretarios ratificados y siete nuevas designaciones. La autoridad edil informó que se contará con la nueva Secretaría de Desarrollo Económico que tiene como objetivo mejorar las condiciones económicas y oportunidades laborales de la población.

El Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC) tiene tres pilares fundamentales: desarrollo humano, desarrollo urbano y desarrollo económico y por ello, la creación de esta última secretaría para la cual se suprimieron cuatro direcciones y cinco jefaturas.

Gabinete Municipal:

Secretaría General.- Alfredo Alberto Marusic Quiroga (ratificado)

Secretaria de Desarrollo de Infraestructura Territorial.- Gustavo Navia (ratificado)

Secretaría de Planificación y Medio Ambiente: Jassel Gabriela Encinas Navia (ratificada)

Secretaría Administrativa y Financiera: Mauricio Ramiro Arturo Muñoz Encinas (ratificado)

Secretaría de Salud: Aníbal Antonio Cruz Senzano (ratificado)

Secretaría de Asuntos Jurídicos: Abel Zuazo Gutiérrez (designado)

Secretaría de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicaciones: Ericka Katterine Ergueta Bascopé (designado)

Secretaría de Desarrollo Urbano y Catastro: Hugo Daniel Peña Ferreira (designado)

Secretaría de Desarrollo Humano y Deportes: Diego Hugo Adolfo Murillo Tellez (designado)

Secretaría de Cultura y Turismo: Marilyn Carol Rivera Peralta (designada)

Secretaría de Desarrollo Económico: Augusto Guillermo Terrazas Canedo (designado)

Secretaría de Gobernabilidad y Gestión Integral de Protección al Ciudadano: Walter Reynaldo Flores Uriarte (designado)