Plataforma: La Fexco 2026 supera récord con 450.000 visitas

La Feria Exposición Internacional de Cochabamba (Fexco) 2026 cerró su cuarta versión con un récord de asistencia con 450.000 visitas en 11 días de actividades y 1.600 expositores, según un reporte de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC).Con esta asistencia masiva el recinto ferial de Alalay se consolida como un nodo de convergencia económica con impacto directo en consumo, generación de negocios y posicionamiento empresarial a nivel nacional.

En movimiento económico se tradujo en 190 millones de dólares entre negocios e intenciones de negocios de la Vitrina Comercial y de la Rueda Internacional de Negocios de la Fexco 2026.

El alcalde de Manfred Reyes Villa destacó el impacto de esta versión, subrayando el crecimiento sostenido. “Fexco no solo ha superado los 450 mil visitantes, sino que ha demostrado la capacidad de Cochabamba para organizar eventos de talla global. Vamos a reinvertir para que la versión 2027 sea aún más grande y competitiva”, afirmó a tiempo de felicitar a los empresarios, emprendedores y familias que dieron vida a esta edición.

La gerente general de Fexco, Mariela Jiménez señaló que “alcanzar más de 452 mil visitantes en esta cuarta versión confirma que Fexco se ha consolidado como la feria más importante del país. Este resultado es fruto de una propuesta que combina negocios, innovación y entretenimiento en una experiencia integral para el público”.

Más allá de los números, la feria dejó una huella tangible en el empleo y la economía local, generando más de 36.000 empleos directos e indirectos, beneficiando a miles de familias y dinamizando cadenas productivas en distintos sectores, según el reporte de la Feco.

Entre los aspectos a mejorar está el contar con sistemas de electricidad diseñados para este tipo de eventos masivos y evitar los apagones, que esta cuarta versión afectaron a la plaza de comidas y a algunos expositores. Además, del transporte público y servicio de taxis para que la llegada y salida sean más ágiles para los visitantes nacionales e internacionales.