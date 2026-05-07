Loza posesiona a su gabinete, elimina dos secretarías y anuncia ley de austeridad

El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, posesionó este jueves a las nuevas autoridades que conforman el gabinete departamental y anunció una profunda política de austeridad institucional marcada por la reducción de secretarías y la optimización de recursos económicos para fortalecer la inversión pública y la atención a la población.

El acto oficial se desarrolló con la presencia de organizaciones sociales, autoridades departamentales, representantes del sector minero cooperativista y medios de comunicación, donde la máxima autoridad departamental remarcó que la nueva gestión priorizará el trabajo eficiente, la transparencia y la reducción del gasto administrativo, según un reporte de prensa.

“Queremos trabajo, transparencia y honestidad. No queremos burocracia, no queremos corrupción ni excusas; queremos servidores públicos comprometidos con Cochabamba”, manifestó.

En el marco de las medidas de austeridad, Loza informó la supresión de dos secretarías departamentales: Salud y Finanzas, con el objetivo de optimizar recursos y reducir gastos institucionales. La Secretaría Departamental de Salud pasará a funcionar como dirección, mientras que la Secretaría de Finanzas Públicas será reestructurada y dependerá del área de Planificación.

La autoridad departamental adelantó además que el próximo lunes se presentará ante la Asamblea Legislativa Departamental un Proyecto de Ley de Austeridad, orientado a disminuir gastos operativos y priorizar recursos para proyectos e inversiones en beneficio de la población cochabambina.

“No hemos venido a ganar plata; hemos venido a servir y trabajar por Cochabamba”, enfatizó Loza, al señalar que la nueva administración estará caracterizada por la puntualidad, el compromiso y el trabajo permanente.

Los nuevos secretarios son:

• José Antonio Gonzales Alvarado, como secretario Departamental de Gobernabilidad y Coordinación.

• Horacio Villegas Pardo, como secretario Departamental de Planificación y Desarrollo Estratégico.

• Deysi Caero Soria, como secretaria Departamental de Desarrollo Humano, Culturas y Turismo.

• Efraín Suárez Flores, como secretario Departamental de Minería, Hidrocarburos y Energía.

• Lucelia Gómez Balderrama, como secretaria Departamental de Obras y Servicios.

• Oscar Wilson Céspedes Montaño, como secretario Departamental de Medio Ambiente y Recursos Hídricos.