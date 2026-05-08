Invitan a presentar postulaciones para distinguir a madres destacadas

El Concejo Municipal de Cochabamba lanzó la convocatoria para la Distinción “Heroínas de la Coronilla – Orden Madre Meritoria Cochabambina”, instituida mediante las Leyes Municipales N° 1364/2023 y N° 0169/2016. El objetivo es reconocer públicamente a madres ejemplares de nuestro municipio que, con su amor, entrega, esfuerzo y compromiso familiar y social, se han convertido en pilares de la sociedad.



Las postulaciones estarán abiertas hasta el lunes 18 de mayo a horas 16:00. Las propuestas pueden ser enviadas por los hijos, familiares, organizaciones sociales, las OTB, instituciones públicas y privadas, y cualquier sector de la sociedad civil.

Requisitos



Se debe enviar la hoja de vida de la madre postulante, el número de hijos, el muestrario fotográfico, la fotocopia del carnet de identidad y la carta de respaldo dirigida al presidente del Concejo Municipal, Mauricio Noya.

Categorías



La distinción se entregará en tres categorías especiales, que llevan el nombre de grandes mujeres bolivianas que encarnan valores de lucha, compromiso y servicio al país: Categoría “Domitila Chungara” – Madre biológica, Categoría “Lidia Gueiler Tejada” – Madre adoptiva y Categoría “Ana María Romero de Campero” – Madre de crianza.



El concejal Rodrigo Jordan, presidente de la Comisión de Desarrollo Humano y Culturas, señalo “el 27 de mayo no solo celebramos el amor maternal, rendimos tributo a la valentía de las Heroínas de la Coronilla, legado que sigue vivo en miles de madres que día a día entregan todo por sus familias”, detalló.





Este importante homenaje se realizará el martes 27 de mayo en la colina de la Coronilla, fecha en la que conmemoramos el Día de la Madre Boliviana y recordamos el heroico sacrificio de las Heroínas de la Coronilla en 1812.

El concejal una vez más invitó a hijos, las OTB, organizaciones e instituciones a postular a esas mamás que merecen este justo reconocimiento.