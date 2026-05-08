Loza conforma su gabinete, elimina 2 secretarías y anuncia ley de austeridad

El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, posesionó ayer a las nuevas autoridades que conforman el gabinete departamental.

Además anunció una profunda política de austeridad institucional marcada por la reducción de secretarías y la optimización de recursos económicos para fortalecer la inversión pública.

Loza remarcó que la nueva gestión priorizará el trabajo eficiente, la transparencia y la reducción del gasto administrativo, según un reporte de prensa de la Gobernación.

“Queremos trabajo, transparencia y honestidad. No queremos burocracia, no queremos corrupción ni excusas; queremos servidores públicos comprometidos con Cochabamba”, manifestó.

En el marco de las medidas de austeridad, Loza informó la supresión de dos secretarías: Salud y Finanzas, con el objetivo de optimizar recursos. La Secretaría de Salud pasará a funcionar como dirección, mientras que la Secretaría de Finanzas será reestructurada y dependerá de Planificación.

Loza adelantó que el lunes presentará ante la Asamblea Legislativa Departamental un Proyecto de Ley de Austeridad, orientado a priorizar recursos para inversión. “No hemos venido a ganar plata; hemos venido a servir y trabajar por Cochabamba”, dijo.

Los nuevos secretarios que acompañarán la gestión de Loza provienen de organizaciones sociales y son: José Antonio Gonzales Alvarado en Gobernabilidad, Horacio Villegas en Planificación, Deysi Caero en Desarrollo Humano, Culturas y Turismo, Efraín Suárez en Minería, Hidrocarburos y Energía, Lucelia Gómez en Obras y Servicios y Oscar Céspedes en Medio Ambiente y Recursos Hídricos. (Vea la infografía)