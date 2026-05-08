Loza nombra a Óscar Ocaña como secretario de Desarrollo Productivo

El gobernador Leonardo Loza posesionó este viernes a Óscar Ocaña como nuevo Secretario Departamental de Desarrollo Productivo, completando con esta designación el equipo de trabajo de las siete Secretarías Departamentales que liderarán la gestión 2026 – 2031.

Loza adelantó que el lunes presentará ante la Asamblea Legislativa Departamental un Proyecto de Ley de Austeridad, orientado a priorizar recursos para inversión. “No hemos venido a ganar plata; hemos venido a servir y trabajar por Cochabamba”, dijo.

Los nuevos secretarios que acompañarán la gestión de Loza provienen de organizaciones sociales y son: José Antonio Gonzales Alvarado en Gobernabilidad, Horacio Villegas en Planificación, Deysi Caero en Desarrollo Humano, Culturas y Turismo, Efraín Suárez en Minería, Hidrocarburos y Energía, Lucelia Gómez en Obras y Servicios y Oscar Céspedes en Medio Ambiente y Recursos Hídricos.