Un viaje en el tiempo: el bus carril del valle beneficia a tres municipios

Guillermo Nina

El bus carril, en el tramo Vila Vila-Aiquile, nació con el objetivo de fomentar el turismo en esa región de Cochabamba, sin embargo, desde su rehabilitación el pasado 12 abril, este medio de transporte se convirtió en una alternativa para llegar a varios municipios y comunidades del valle. Hoy, el servicio beneficia a los municipios de Vila Vila, Mizque y Aiquile; integra a lo largo de más de 80 kilómetros a comunidades como Pajcha, Chaguarani y Tin Tin.

El gerente general de Ferroviaria Andina, Javier Valdivia, manifestó que el bus carril representa una oportunidad para promover el turismo, en Cochabamba. “Es una alternativa de transporte accesible para la población, especialmente para adultos mayores y familias que requieren trasladarse entre estas localidades”, apuntó antes de señalar que el servicio es un éxito, ya que tuvo la aceptación no solamente de las personas que viven en esa región, sino también de visitantes provenientes del exterior.

El ejecutivo de la empresa ferroviaria junto a representantes de la Autoridad de Transportes (ATT), el Ministerio de Obras Públicas y funcionarios municipales de Cochabamba inauguraron el bus carril, después que el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, organizó un encuentro de alto nivel para avanzar en una política ferroviaria y que el país sea eje de integración latinoamericana.

Esta cumbre se realizó en Santa Cruz de la Sierra con la participación de más de un centenar de empresarios, diplomáticos y expertos de diferentes países. Inicialmente, el bus carril operará los domingos de cada mes, con partida desde la estación de Vila Vila, a las 6:00, con destino a Aiquile y retorno el mismo día a las 15:00.

La tarifa establecida para el recorrido completo es de Bs 49 y 24, para quienes deben bajar en cualquiera de sus estaciones, informaron ejecutivos de Ferroviaria Andina mediante un boletín.

Las características del bus carril son llamativos, porque es un vehículo Nissan modelo 1960 adaptado a la vía férrea, tiene capacidad para 25 pasajeros y fue acondicionado para ofrecer un servicio seguro y confortable. “Se vio en las primeras semanas de funcionamiento que las personas no solo lo utilizan para trasladarse sino también para transportar sus productos de venta”, comentó Valdivia.

Medios similares

En el país hay otros servicios parecidos, por ejemplo, el bus carril de La Paz, operado por Ferroviaria Andina, que conecta principalmente la zona de Viacha con Charaña, que ofrece transporte social y seguro a comunidades a lo largo de la vía férrea.

Las salidas se realizan generalmente los lunes y jueves desde Viacha, con retornos los martes y viernes. Mientras que el bus carril de Potosí fue un medio de transporte icónico y fundamental que conectaba con la ciudad con Sucre, a través de por comunidades como Vila Vila, Betanzos y Yotala. Estas pequeñas unidades operaban desde la estación de Potosí, con un servicio rápido y económico que integraba pueblos potosinos. El bus carril del tramo Sucre-Potosí fue uno de los más utilizados en su momento. Este servicio unió muchas comunidades alejadas de difícil acceso, pasaba entre 13 y 14 comunidades en su recorrido.