Vecinos denuncian el robo de las bancas y rejas de jardineras de la Av. Suecia en Huayra K’asa

Cochabamba
Nelson Ramos
Publicado el 11/05/2026 a las 8h24
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La inseguridad, el descuido con la basura y infraestructura afectan al Prado de la avenida Suecia, en la zona sudeste de la ciudad, donde las Organizaciones Territoriales de Base (OTB) de Huayra K´asa y San Juan Bautista, del Distrito 6, piden la intervención inmediata de las autoridades para frenar la delincuencia y exhortan a la población cuidar el ornato y limpieza.

La presidenta de la OTB Huayra K´asa, Flora Córdova, afirmó que existe inseguridad en la zona y que a pesar de coordinar con la Empresa Municipal de Áreas Verdes y Recreación Alternativa (Emavra) para el mantenimiento del Prado Suecia no hay consideración con el uso de la basura por parte de los transeúntes para preservar los jardines, banquetas, adornos y molduras.

La presidenta de la OTB San Juan Bautista, Ismenia Soto, indicó que se robaron las banquetas, rejas y protectores de las jardineras. Expresó que individuos sospechosos causan estragos en la madrugada y solicitó un patrullaje continuo y un control de la limpieza y estado de la zona.

El técnico de Mantenimiento de Áreas Verde y Recreativas de Emavra, Víctor Siles, indicó que trabajan de 7:30 a 16:30 horas de lunes a sábado, con el riego de los jardines y renovación de plantas.

La responsable del Biblioavión, Julieta Pardo, resaltó a la Fundación Simón I. Patiño por el mantenimiento del lugar y solicitó expandir de los espacios para actividades recreativas y educativas con los niños.

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