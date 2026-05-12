Gobernador plantea reducción salarial del 7% para autoridades de Cochabamba

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 12/05/2026 a las 9h24
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La Gobernación de Cochabamba presentó ayer un proyecto de ley departamental que plantea reducir en un 7% los salarios de autoridades y funcionarios como una medida de austeridad frente a la crisis económica. Los legisladores cuestionaron, porque los salarios de Cochabamba son uno de los más bajos del país.

El anuncio fue realizado por el gobernador Leonardo Loza, quien informó que la propuesta fue remitida a la Asamblea Legislativa Departamental para su tratamiento.

“Estamos remitiendo a la Asamblea Departamental el primer proyecto de ley departamental de reducirnos nuestros salarios en un 7%”, afirmó la autoridad.

La reducción alcanzaría al Gobernador, asambleístas departamentales, secretarios, directores y algunas entidades descentralizadas dependientes de la Gobernación.

Loza explicó que la medida no fue improvisada, sino que responde a una evaluación social, técnica y económica sobre la situación actual del país y aseguró que las autoridades deben asumir parte de la crisis que enfrenta la población.

“Hay que compartir la crisis que ocurre en nuestro país. Hay gente movilizada, no hay trabajo, hay problemas, no hay combustible”, afirmó.

“Es una ley bastante precisa, puntual, para que se pueda debatir y considerar su aprobación en la Asamblea Departamental”, señaló.

Asimismo, instó a las alcaldías del departamento a asumir medidas similares ante la crisis económica. 

“Esperemos que las alcaldías también tomen esta misma conciencia”, instó.

Loza aseguró que aún no revisó cuánto percibe actualmente como salario. “No me interesa revisar cuánto gano. He venido a trabajar”, declaró.

Según la escala salarial aprobada por la Asamblea Departamental en enero de esta gestión, el Gobernador percibe un salario de Bs 12.566, los asambleístas Bs 11.740, los secretarios departamentales Bs 10.577 y los directores Bs 9.623.

Austeridad

La propuesta surge en medio de cuestionamientos sobre los niveles salariales en la Gobernación, que son uno de los más bajos del país. 

Otros gobernadores ganan entre Bs 18 y 20 mil. En Cochabamba casi 13 mil y los asambleístas 10 mil.

El asambleísta departamental, Joel Flores, criticó la propuesta del Gobernador “es demagógico e irresponsable al decir que reducirá el salario un 7% de toda la Gobernación” dijo. 

Además, cuestionó que la reducción represente entre Bs 800 y 900 en el salario del Gobernador. “La primera autoridad debe ser responsable, es una falta de respeto a los cochabambinos”, dijo Flores en declaraciones a Altura Multimedia.

El proyecto de ley fue remitido  a la Asamblea Departamental, instancia que deberá analizar y debatir la propuesta en los próximos días.

 

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