EMSA ajusta horarios de recojo de basura por traslado a la planta de Cotapachi

El gerente de la Empresa Municipal de Servicio y Aseo (EMSA), René Quiroga, informó este miércoles que los horarios de recojo de residuos domiciliarios fueron modificados debido a la mayor distancia existente hasta la planta industrializadora ubicada en Cotapachi.

El representante explicó que el primer turno de recojo, que inicia a las 6:00, mantendrá su horario habitual. Sin embargo, los turnos programados a partir de las 10:00 registrarán una variación de aproximadamente 45 minutos.

Quiroga señaló que este ajuste responde al mayor tiempo de traslado que deben realizar los vehículos recolectores hacia la nueva Planta Industrializadora, en comparación con el anterior botadero de K’ara K’ara.

Asimismo, pidió comprensión y colaboración a la población, recomendando no dejar residuos en esquinas, plazas, parques ni vías públicas, ya que esta práctica genera focos de contaminación y afecta la salud pública.

Finalmente, reiteró que desde la pasada semana el servicio de recojo de residuos domiciliarios e infecciosos se desarrolla con normalidad y que los carros basureros continúan operando regularmente, aunque con ajustes en algunos horarios.