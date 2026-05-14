COD bloquea el puente Huayculi en Quillacollo, en la vía al occidente del país

Los afiliados de la Central Obrera Departamental (COD), instalaron esta madrugada un punto de bloqueo en el puente Huauculi, en el ingreso al municipio de Quillacollo, para interrumpir la circulación vehicular hacia el occidente del país en demanda de atención a sus demandas sectoriales y para sumarse a las medidas de organizaciones sociales.

La COD convocó al bloqueo para respaldar las movilizaciones de su sector a nivel nacional. “Todas la organizaciones afiliadas a la Central Obrera Departamental de Cochabamba deberán acatar de manera obligatoria y disciplinada (...) el paro movilizado indefinido con bloqueo de calles y avenidas” a partir del las cero horas de este jueves 14 de mayo, enuncia un “instructivo” emitido el martes recién pasado por esa organización sindical y publicado este miércoles en su cuenta de Facebook.

A primeras horas de la mañana, cientos de personas perjudicadas por esta medida de presión pasaban por este punto caminando para realizar transbordos para llegar a sus fuentes de trabajo y actividades particulares.