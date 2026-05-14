COD y maestros bloquean Huayculi y puentes en Cochabamba; la Policía se moviliza

La ciudad de Cochabamba amaneció este jueves con bloqueos de caminos en la zona de Huayculi en Quillacollo y los principales puentes de la ciudad de Cochabamba como consecuencia de las medidas de presión que realizan la Central Obrera Departamental (COD) y el Magisterio exigiendo la atención a sus demandas sectoriales, como el incremento salarial del 20%.

Los bloqueos obligaron a cientos de personas a caminar por la avenida Blanco Galindo, que une a la ciudad con el valle bajo y el occidente del país, para pasar los bloqueos en el puente de Huayculi, donde los trabajadores de la COD han cerrado la vía desde la madrugada. La situación se replicó en los pirncipales puentes de la ciudad del valle: Quillacollo, Huayna Capac y Killman.

Ante el perjuicio, la Policía Departamental movilizó a un contingente policial para evitar excesos y tratar de despejar las vías cerradas por los manifestantes.

El país soporta nueve días de bloqueo, que hasta el miércoles se habían concentrado en el departamento de La Paz.