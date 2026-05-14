Dan nueva fecha: Playa Turquesa se entregará en septiembre

Tras una inspección a las obras del proyecto de Playa Turquesa, la Alcaldía de Cochabamba informó ayer que las obras tienen un 60% de avance y que se prevé entregar la obra en septiembre para la efeméride de Cochabamba.

Antes se había informado que la playa estaría lista para abril con motivo del Día del Niño. Sin embargo, los trabajos continúan y la nueva fecha de entrega es septiembre.

El alcalde Manfred Reyes Villa inspeccionó la Playa Turquesa y verificó que tiene un avance del 60%.

Anunció que se prevé su conclusión el mes de agosto, la autoridad señaló que el centro recreacional será uno de los mayores atractivos turísticos para los cochabambinos y visitantes.

“Tendremos arena, jatatas, plaza de comidas; realmente será un centro recreacional que va permitir que todas las familias se reúnan (…) vamos a hacer que se integre con el patinódromo y el vaso de regulación de Coña Coña”, señaló Reyes Villa.

El mes de septiembre los cochabambinos celebrarán el aniversario de Llajta con la entrega del proyecto de la Playa Turquesa que tendrá una capacidad aproximada para 5 mil personas. El alcalde afirmó que al ser un país Mediterráneo mucha gente no conoce una playa, por ello, este espacio será ideal para disfrutar de esta experiencia.

La inversión en el proyecto es de Bs 24 millones financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

El proyecto consta de 13 componentes: Playa Turquesa (1), plaza de comidas (2), chapoteadores (3), ingreso, área de administración, baños y locales comerciales (4), baños (5), puente peatonal (6), obras complementarias (7), bar de playa (8), red de riego (9), cancha de voleibol de playa (10), vestidores (11) y red eléctrica (12).

La obra se emplaza en la laguna de Coña Coña, ubicada al oeste de la ciudad de Cochabamba y que recibe el agua de las torrenteras del Parque Nacional Tunari.