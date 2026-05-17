Policía resguarda el puente de Parotani ante advertencia de bloqueo de sectores campesinos
Un contingente de la Policía resguarda desde la madrugada del domingo el puente de Parotani, en la ruta que une a Cochabamba con el occidente del país, ante la advertencia de bloqueos de sectores afines al evismo y organizaciones campesinas.
El objetivo del resguardo es garantizar el normal tránsito de los vehículos en esta ruta trocal por la que circulan el comercio exterior y la cadena de suministro.
Sectores campesinos, entre ellos de Tapacari y Capinota, anuciaron movilizaciones contra el Gobierno de Rodrigo Paz.
El operativo se ejecuta en medio de las protestas que se registran en el departamento de La Paz y que han cercado a las ciudades de La Paz y El Alto.
El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Grover García, declaró que están a la espera de la llegada de la Marcha por la Vida a la ciudad de La Paz para evaluar si asumirán medidas de presión.