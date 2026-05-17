Policía resguarda el puente de Parotani ante advertencia de bloqueo de sectores campesinos

Cochabamba
AGENCIAS
Publicado el 17/05/2026 a las 12h41
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Un contingente de la Policía resguarda desde la madrugada del domingo el puente de Parotani, en la ruta que une a Cochabamba con el occidente del país, ante la advertencia de bloqueos de sectores afines al evismo y organizaciones campesinas.

El objetivo del resguardo es garantizar el normal tránsito de los vehículos en esta ruta trocal por la que circulan el comercio exterior y la cadena de suministro.

Sectores campesinos, entre ellos de Tapacari y Capinota, anuciaron movilizaciones contra el Gobierno de Rodrigo Paz.

El operativo se ejecuta en medio de las protestas que se registran en el departamento de La Paz y que han cercado a las ciudades de La Paz y El Alto.

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Grover García, declaró que están a la espera de la llegada de la Marcha por la Vida a la ciudad de La Paz para evaluar si asumirán medidas de presión.

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