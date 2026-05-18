Cochabamba aislada por bloqueos en Aguirre, Huayllani, Vacas y Epizana

El departamento de Cochabamba está aislado de gran parte del país debido al inicio de los bloqueos a partir de este lunes en las carreteras hacia el oriente, cono sur y occidente en respaldo a los sectores movilizados en La Paz, que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz y otras demandas sociales.

Los bloqueos que cortan el camino al cono sur del departamento se concentran en el Cruce Vaca, Molinos y Epizana, según reportes de prensa. Esta vía conecta al departamento con Chuquisaca y Potosí.

Hacia el oriente del país se tienen bloqueos en la rotonda de Quintanilla en la avenida Villazón, el km 10 de la misma avenida por el sector de Huayllani y en la tranca de Aguirre, cerca del municipio de Colomi.

La Policía resguarda el Cruce a Tarata para evitar bloqueos hacia el valle alto. También, se mantiene un contingente policial en el puente de Paratoni para evitar que se cierre este paso y de momento la transitabilidad es normal. En este punto, también se encuentra un equipo de apoyo de las Fuerzas Armadas.