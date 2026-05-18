Cochabamba aislada por bloqueos en Aguirre, Huayllani, Vacas y Epizana

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 18/05/2026 a las 10h01
ESCUCHA LA NOTICIA

El departamento de Cochabamba está aislado de gran parte del país debido al inicio de los bloqueos a partir de este lunes en las carreteras hacia el oriente, cono sur y occidente en respaldo a los sectores movilizados en La Paz, que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz y otras demandas sociales. 

Los bloqueos que cortan el camino al cono sur del departamento se concentran en el Cruce Vaca, Molinos y Epizana, según reportes de prensa. Esta vía conecta al departamento con Chuquisaca y Potosí.

Hacia el oriente del país se tienen bloqueos en la rotonda de Quintanilla en la avenida Villazón, el km 10 de la misma avenida por el sector de Huayllani y en la tranca de Aguirre, cerca del municipio de Colomi. 

La Policía resguarda el Cruce a Tarata para evitar bloqueos hacia el valle alto. También, se mantiene un contingente policial en el puente de Paratoni para evitar que se cierre este paso y de momento la transitabilidad es normal. En este punto, también se encuentra un equipo de apoyo de las Fuerzas Armadas.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Saqueos y destrozos en protestas en La Paz
2
Trump advierte con retomar los ataques contra Irán por la demora en negociaciones de paz
3
Vocero dice que hay órdenes de aprehensión contra los que promueven protestas con armas
4
'Mamén' Saavedra sobre conflictos: "Desde Santa Cruz, nos toca ponerle el hombro a la democracia"
5
Bloqueos persisten y marcha evista anuncia que ingresará a La Paz

Lo más compartido

1
Cruceros enfrentan presión sanitaria tras propagación de virus a bordo
2
Central Campesina “El Morro” anuncia el bloqueo de Huayllani, en la vía a Santa Cruz
3
Semana 21: La Noche de Museos destaca en la agenda cultural
4
Banco Central reitera que el resguardo de sus reservas y activos está garantizado
5
Canillitas de Cochabamba: 74 años de historia, memoria y sacrificio

Más en Cochabamba

18/05/2026
Alcaldía suspende temporalmente el Desayuno Escolar por bloqueos y garantiza su reposición
La Alcaldía de Cochabamba informó sobre la suspensión temporal de la distribución del Desayuno Escolar debido a los bloqueos de caminos registrados en...
Ver más
18/05/2026
El pasaje San Rafael, una galería urbana, que requiere seguridad y mejoras en infraestructura
Uno de los atractivos turísticos de Cochabamba, el pasaje San Rafael, anteriormente llamado “Supay Calle” (Calle del Diablo), se encuentra actualmente con un...
Ver más
Un contingente de la Policía resguarda desde la madrugada del domingo el puente de Parotani, en la ruta que une a Cochabamba con el occidente del país, ante la advertencia de bloqueos de sectores...
Ver más
17/05/2026
Policía resguarda el puente de Parotani ante advertencia de bloqueo de sectores campesinos
Antes de que salga el sol, a eso de las 4:00 de la madrugada, y cuando gran parte de Cochabamba aún duerme, los canillitas ya están en su sede recogiendo el periódico para iniciar una nueva jornada...
Ver más
17/05/2026
Canillitas de Cochabamba: 74 años de historia, memoria y sacrificio
La Central Provincial Única de Trabajadores Campesinos “El Morro” Provincia Chapare resolvió en un ampliado de emergencia iniciar un bloqueo de caminos a partir de las cero horas de lunes 18 de mayo...
Ver más
17/05/2026
Central Campesina “El Morro” anuncia el bloqueo de Huayllani, en la vía a Santa Cruz
Los maestros rurales y la Central Obrera Departamental (COD) retomaron este viernes el bloqueo de caminos cerrando vías estratégicas hacia el oriente, valle alto y occidente del país en demanda de la...
Ver más
15/05/2026
Maestros rurales de Cochabamba bloquean vías a oriente, valle alto y occidente
En Portada
18/05/2026 País
Saqueos y destrozos en protestas en La Paz
Los movilizados quemaron vehículos y muebles sustraídos de oficinas que invadieron con violencia.
vista
18/05/2026 País
División entre bolivianos: Marchistas asedian la plaza Murillo y se desata el enfrentamiento
La ciudad de La Paz se ha convertido en el escenario para el enfrentamiento entre bolivianos. En el día más complicado del conflicto social, los marchistas que...
vista
18/05/2026 País
Emiten orden de aprehensión contra el dirigente de la COB, Mario Argollo
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que el Ministerio Público emitió una resolución mediante la cual ordena la aprehensión de Mario Argollo,...
vista
18/05/2026 Economía
Banco Central reitera que el resguardo de sus reservas y activos está garantizado
El Banco Central de Bolivia (BCB) reiteró que el resguardo de sus reservas y activos está "plenamente garantizado" y calificó de falsa la supuesta instrucción...
vista
18/05/2026 País
La marcha evista ingresa a la ciudad de La Paz
Después de varios días de caminata, la marcha evista llegó a la ciudad de El Alto y se dirige hacia La Paz. El pedido de la movilización es la renuncia del...
vista
18/05/2026 País
Gobierno emite decreto que crea bono "Gestión de Aula" de Bs 2.400 para el magisterio
El Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5621, que crea el bono "Gestión de Aula" destinado al personal docente y administrativo del magisterio fiscal.
vista
Actualidad
“Declaración sobre las protestas en Bolivia” es el documento emitido este lunes por líderes políticos de más de una...
Ver más
18/05/2026 País
31 expresidentes piden “medidas de prevención” por la democracia
El Ministerio de la Presidencia advierte sobre agresiones en medio de los conflictos y pide garantizar la labor...
Ver más
18/05/2026 País
Civiles y periodistas heridos durante protestas en La Paz
Los movilizados quemaron vehículos y muebles sustraídos de oficinas que invadieron con violencia.
Ver más
18/05/2026 País
Saqueos y destrozos en protestas en La Paz
El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, 'Mamén' Saavedra, participó este lunes en la Asamblea de la Cruceñidad, donde...
Ver más
18/05/2026 País
'Mamén' Saavedra sobre conflictos: "Desde Santa Cruz, nos toca ponerle el hombro a la democracia"
Deportes
Un centenar de binomios dará vida este domingo al Rally Pre Oscar Crespo 2026, la antesala que comenzará a calentar...
Ver más
18/05/2026 Motores
Rugir de motores: 100 coches animarán este domingo el Pre Oscar Crespo 2026
El deporte es una herramienta fundamental para el crecimiento de la sociedad y las personas.
Ver más
18/05/2026 Tenis
Federación de Tenis va de la mano con las Olimpiadas Especiales
El Sky Race Illimani, prueba atlética épica que combina técnica y estrategia para llegar a la meta, en un terreno en el...
Ver más
18/05/2026 Multideportivo
El Sky Race Illimani se correrá en junio, después de dos años
Los clubes bolivianos Always Ready, Blooming e Independiente jugarán sus próximos partidos internacionales en Asunción...
Ver más
18/05/2026 Fútbol
La Conmebol determina que los clubes bolivianos jueguen en Paraguay por los conflictos sociales
Tendencias
En 2025 se logró frenar la pérdida de bosques tropicales en el mundo en un 36 %, respecto al año anterior. Sin embargo...
Ver más
11/05/2026 Salud
Bolivia es el segundo país en el mundo con mayor pérdida forestal
Doble Click
La Noche de Museos, la nueva aventura de la saga Star Wars y la presentación de la Orquesta Filarmónica de Cochabamba...
Ver más
18/05/2026 Cultura
Semana 21: La Noche de Museos destaca en la agenda cultural
Cuando se estrenó el primer tráiler de Michael, la película biográfica sobre Michael Jacakson, puso en el centro de la...
Ver más
18/05/2026 Cultura
Jaafar Jackson, el joven con sangre latina que revive a su tío Michael en el cine
Una de mis primeras lecturas que quizá fueron un interesante detonante en el marco de las posteriores que vinieron, fue...
Ver más
18/05/2026 Cultura
Las reflexiones bajo el molle de Alfredo Medrano
El próximo 22 de mayo, el Salón Glorieta del Gran Hotel Cochabamba será el escenario de un encuentro artístico de alto...
Ver más
17/05/2026 Música
“Del Sena al Rin”: el piano francés y el chelo alemán se funden en diálogo histórico