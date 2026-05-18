El pasaje San Rafael, una galería urbana, que requiere seguridad y mejoras en infraestructura

Uno de los atractivos turísticos de Cochabamba, el pasaje San Rafael, anteriormente llamado “Supay Calle” (Calle del Diablo), se encuentra actualmente con un desgaste en su infraestructura y requiere el cuidado de su galería urbana, así como seguridad, debido al robo de letras de su entrada, entre otros aspectos.

Uno de los vecinos que vivió desde 1952 en el pasaje, Carlos Ledezma, afirmó que a pesar de sus mejoras como la galería urbana por el Colectivo Kuska y convertirse en un centro cultural y lleno de misterio aún se requieren mejoras como reponer el letrero de su entrada y el cuidado de los 35 mosaicos.

“Hicimos el cambio del empedrado con piso Pavic, pusimos farolas, hicimos pintar las casas y nuestra función es continuar con las mejoras”, aclaró Carlos Ledezma, indicando que cuentan con 20 casas, algunas abandonadas.

Otro vecino del pasaje, Luis Alberto Olguín, quien vivió desde sus 2 años en el lugar, señaló que no se permitirá asentamientos de comerciantes en este un pasaje peatonal.

“Hemos logrado la mejora de los pisos, una mejor iluminación, (…), hay muchos que destruyen, como los maceteros que les ponen a las paredes y hasta las letras del nombre del pasaje han sido robados”, resaltó Olguín.

Otra vecina del lugar, Carmen Chinchilla, añadió que este pasaje atrae mucho a los turistas y solicitó a la Alcaldía de Cochabamba preocuparse por la pintura de las paredes del este espacio cultural y que se merece más atención.