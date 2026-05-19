Vecinos bloquean varias vías de Quillacollo en rechazo al traslado de basura de Cochabamba a Cotapachi

Cochabamba
RED UNO
Publicado el 19/05/2026 a las 9h22
ESCUCHA LA NOTICIA

Vecinos de diferentes distritos de Quillacollo iniciaron este martes un bloqueo general en diferentes puntos del municipio, principalmente en el puente Huayculi, en rechazo al traslado de residuos sólidos desde la ciudad de Cochabamba hacia una planta separadora de Cotapachi.

La medida comenzó a las 8:00 y fue determinada en reuniones entre representantes de distritos y OTBs, quienes exigen a las autoridades municipales y departamentales frenar el ingreso de aproximadamente 700 toneladas de basura provenientes de Cochabamba.

Los movilizados aseguran que el traslado de desechos afectará la salud de la población y cuestionan el proyecto de industrialización de residuos anunciado por las autoridades cochabambinas. Además, afirmaron que no existió socialización previa sobre el manejo de la basura.

El presidente del Distrito 2 de Quillacollo, Oscar Pairumani, indicó que la decisión fue asumida hace una semana por representantes de Control Social y que previamente se enviaron notas a las autoridades sin obtener respuesta.

"El bloqueo va a ser contundente. El único motivo es el traslado de basura hacia Cotapachi. No queremos que traigan esos residuos porque no hay industrialización como dicen", declaró.

Asimismo, anunció que los sectores movilizados impulsarán una acción popular para defender el botadero de la zona.

Mientras tanto, desde la Alcaldía de Cochabamba, el director de Prensa e Imagen Corporativa, Juan José Ayaviri, lamentó el inicio de los bloqueos y sostuvo que este tipo de medidas perjudica a los mismos vecinos y transportistas.

Aseguró que existe un cronograma para la industrialización de residuos y afirmó que el recojo de basura en la ciudad de Cochabamba se desarrolla con normalidad. También señaló que la propuesta está abierta a otros municipios del eje metropolitano como Colcapirhua, Vinto y otros municipios.

Los puntos de bloqueo comenzaron a generar congestionamiento vehicular y dificultades en la circulación hacia Quillacollo y otros municipios del valle bajo cochabambino.



 

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
118 muertes: el ébola se expande en República Democrática del Congo
2
La Paz y El Alto, al borde del colapso por bloqueos, marcha y escasez
3
Asamblea de la Cruceñidad se declara en emergencia en defensa de la democracia
4
Bloquean en Vacas, Sacaba y Aguirre; hay resguardo en Parotani
5
Sectores exigen solución a bloqueos: unos piden estado de sitio, otros diálogo

Lo más compartido

1
Trump advierte con retomar los ataques contra Irán por la demora en negociaciones de paz
2
Vocero dice que hay órdenes de aprehensión contra los que promueven protestas con armas
3
Saqueos y destrozos en protestas en La Paz
4
Saqueos y violencia en la marcha; Gobierno apunta a detener dirigentes
5
Bloqueos persisten y marcha evista anuncia que ingresará a La Paz

Más en Cochabamba

19/05/2026
EMSA usa en parques barredoras mecánicas e hidrolavadoras
La Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA) implementó ayer un nuevo sistema de trabajo para la limpieza de la ciudad de Cochabamba. Se trata del uso de...
Ver más
19/05/2026
Bloquean en Vacas, Sacaba y Aguirre; hay resguardo en Parotani
Gran parte del departamento de Cochabamba está aislado desde ayer debido a los bloqueos que instalaron ayer los sectores afines al evismo y a los movilizados...
Ver más
La Alcaldía de Cochabamba informó sobre la suspensión temporal de la distribución del Desayuno Escolar debido a los bloqueos de caminos registrados en distintos puntos del país.
Ver más
18/05/2026
Alcaldía suspende temporalmente el Desayuno Escolar por bloqueos y garantiza su reposición
El departamento de Cochabamba está aislado de gran parte del país debido al inicio de los bloqueos a partir de este lunes en las carreteras hacia el oriente, cono sur y occidente.
Ver más
18/05/2026
Cochabamba aislada por bloqueos en Aguirre, Huayllani, Vacas y Epizana
Uno de los atractivos turísticos de Cochabamba, el pasaje San Rafael, anteriormente llamado “Supay Calle” (Calle del Diablo), se encuentra actualmente con un desgaste en su infraestructura y requiere...
Ver más
18/05/2026
El pasaje San Rafael, una galería urbana, que requiere seguridad y mejoras en infraestructura
Un contingente de la Policía resguarda desde la madrugada del domingo el puente de Parotani, en la ruta que une a Cochabamba con el occidente del país, ante la advertencia de bloqueos de sectores...
Ver más
17/05/2026
Policía resguarda el puente de Parotani ante advertencia de bloqueo de sectores campesinos
En Portada
19/05/2026 País
Policía reporta 11 uniformados heridos tras hechos violentos en La Paz
El comandante departamental de la Policía, Juan Amílcar Sotopeña, informó sobre las personas retenidas tras los hechos de violencia ocurridos en el centro de...
vista
19/05/2026 País
Cuantifican 32 puntos de bloqueo en seis departamentos; La Paz concentra la mayor cantidad
Este martes, Bolivia amanece con al menos 32 puntos de bloqueo distribuidos en 6 departamentos. La Paz sigue siendo el epicentro de los conflictos, mientras...
vista
19/05/2026 País
Consejo Permanente de la OEA debatirá sobre la "situación política interna" de Bolivia
"El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebrará una reunión ordinaria el miércoles 20 de mayo en el Salón de las Américas, en la...
vista
19/05/2026 País
La Paz y El Alto, al borde del colapso por bloqueos, marcha y escasez
La Paz sufre las consecuencias de los bloqueos y las marchas. Las movilizaciones han tomado fuerza y ocasionaron problemas en el abastecimiento de alimentos,...
vista
19/05/2026 Cochabamba
Vecinos bloquean varias vías de Quillacollo en rechazo al traslado de basura de Cochabamba a Cotapachi
Vecinos de diferentes distritos de Quillacollo iniciaron este martes un bloqueo general en diferentes puntos del municipio, principalmente en el puente...
vista
19/05/2026 Cochabamba
Bloquean en Vacas, Sacaba y Aguirre; hay resguardo en Parotani
Gran parte del departamento de Cochabamba está aislado desde ayer debido a los bloqueos que instalaron ayer los sectores afines al evismo y a los movilizados...
vista
Actualidad
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, informó en las últimas horas que el Gobierno analiza crear un...
Ver más
19/05/2026 País
El Gobierno analiza crear un Ministerio que incluya a Movimientos Sociales en la toma de decisiones
Este martes, Bolivia amanece con al menos 32 puntos de bloqueo distribuidos en 6 departamentos. La Paz sigue siendo el...
Ver más
19/05/2026 País
Cuantifican 32 puntos de bloqueo en seis departamentos; La Paz concentra la mayor cantidad
El comandante departamental de la Policía, Juan Amílcar Sotopeña, informó sobre las personas retenidas tras los hechos...
Ver más
19/05/2026 País
Policía reporta 11 uniformados heridos tras hechos violentos en La Paz
"El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebrará una reunión ordinaria el miércoles 20 de...
Ver más
19/05/2026 País
Consejo Permanente de la OEA debatirá sobre la "situación política interna" de Bolivia
Deportes
Bolívar, de Bolivia, enfrentará a Fluminense, de Brasil, hoy en Río de Janeiro en partido válido para la quinta fecha...
Ver más
19/05/2026 Fútbol
Copa Libertadores: Bolívar visita a Fluminense en Río de Janeiro con necesidad de ganar
Después de ocho días de intensa competencia de tenis, el sábado finalizó la décimo octava versión del torneo...
Ver más
19/05/2026 Tenis
Tenistas bolivianos lograron títulos en las categorías Sub-14 y 16 en damas
Un centenar de binomios dará vida este domingo al Rally Pre Oscar Crespo 2026, la antesala que comenzará a calentar...
Ver más
18/05/2026 Motores
Rugir de motores: 100 coches animarán este domingo el Pre Oscar Crespo 2026
El deporte es una herramienta fundamental para el crecimiento de la sociedad y las personas.
Ver más
18/05/2026 Tenis
Federación de Tenis va de la mano con las Olimpiadas Especiales
Doble Click
Como nunca, la larga “Noche de Museos” en Cochabamba tiene 24 sitios culturales a disposición de los visitantes,...
Ver más
19/05/2026 Cultura
Suman 24 sitios culturales: La Noche de Museos crece en Cochabamba
La Noche de Museos, la nueva aventura de la saga Star Wars y la presentación de la Orquesta Filarmónica de Cochabamba...
Ver más
18/05/2026 Cultura
Semana 21: La Noche de Museos destaca en la agenda cultural
Cuando se estrenó el primer tráiler de Michael, la película biográfica sobre Michael Jacakson, puso en el centro de la...
Ver más
18/05/2026 Cultura
Jaafar Jackson, el joven con sangre latina que revive a su tío Michael en el cine
Una de mis primeras lecturas que quizá fueron un interesante detonante en el marco de las posteriores que vinieron, fue...
Ver más
18/05/2026 Cultura
Las reflexiones bajo el molle de Alfredo Medrano