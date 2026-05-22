Cochabamba busca reingreso a K’ara K’ara y Quillacollo activa acción popular

La Alcaldía de Cochabamba busca reanudar el ingreso de basura al relleno sanitario de K’ara K’ara para completar el cierre técnico de las macroceldas 2 y 3, luego de una determinación emitida por el Tribunal Agroambiental. Paralelamente, la Alcaldía de Quillacollo formalizó una acción popular contra comunarios de Cotapachi por el bloqueo al botadero que actualmente impide el ingreso de residuos sólidos.

El presidente del Concejo Municipal de Cochabamba, Mauricio Noya, explicó que la ampliación del plazo para el ingreso de residuos responde a criterios técnicos establecidos por el Tribunal Agroambiental y no a una determinación política del municipio.

“Se necesita basura para hacer una reconformación del terreno, estabilizar los suelos y concluir el cierre técnico”, afirmó.

Noya señaló además que informes técnicos elaborados por especialistas, universidades y representantes vecinales concluyeron que no ingresó el volumen suficiente de residuos para completar las obras necesarias.

El director de Prensa de la Alcaldía de Cochabamba, Juan José Ayaviri, indicó que existe riesgo en la zona si no se concluye adecuadamente el cierre técnico del relleno sanitario.

Según Ayaviri, se requieren más de 40 mil metros cúbicos de basura para completar este procedimiento. afirmó que el municipio prevé entablar mesas de diálogo con vecinos de K’ara K’ara para coordinar la ejecución de la disposición emitida por el Tribunal Agroambiental.

Sin embargo, abogados y los comunarios de K’ara K’ara cuestionaron la resolución judicial y anunciaron nuevas acciones legales. El abogado informó que ya solicitaron una enmienda y complementación al fallo y no descartó la presentación de un amparo constitucional.

Quillacollo

La directora jurídica del municipio de Quillacollo informó que la Alcaldía presentó formalmente una acción popular contra algunos comunarios de Cotapachi, luego del cierre del botadero que impide el ingreso de residuos sólidos.

“El día de ayer se ha formalizado la acción popular y estamos a la espera de las notificaciones correspondientes”, indicó la autoridad en entrevista con Red Uno.

La autoridad añadió que actualmente la basura de Quillacollo no está ingresando al recinto debido al conflicto y señaló que esta situación motivó el inicio del recurso constitucional impulsado junto a organizaciones sociales y representantes del control social.

Desde Cotapachi, el representante comunal Rolando Alvarado aseguró que los vecinos no rechazan el diálogo, pero exigen que cualquier determinación relacionada con el botadero respete las normas ambientales y garantice condiciones seguras