San Antonio custodia 500 restos que pertenecerían a Heroínas de la Coronilla

Cochabamba
Nelson Ramos
Publicado el 24/05/2026 a las 8h46
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El templo de San Antonio, ubicado en el corazón de la ciudad y cerca de la colina de San Sebastián, atesora desde hace 20 los posibles restos de las Heroínas de la Corilla, que hace 214 años se enfrentaron a los españoles y cuya valentía trascendió en la historia y por ello cada 27 de mayo las recordamos y rendimos homenaje a las madres bolivianas. 

Un estudio arqueológico estableció que los restos óseos hallados en el suelo del templo de San Antonio durante una excavación para su restauración en 2006 tienen unos 200 años y presenta lesiones como las que sufren en una batalla por lo que se maneja la hipótesis de que pertenecieron a las heroínas. 

Luego del descubrimiento durante la renovación del templo, un primer estudio del Departamento de Antropología de la Universidad Estatal de Nueva Jersey (Rutgers) constató que los restos muestran lesiones traumáticas en el cráneo de un posible conflicto militar.

El párroco del templo San Antonio, Marcelo Aranibar, señaló que antes se tenía la costumbre de enterrar a los muertos cerca de la iglesia y que, en la restauración del piso del templo se descubrieron estos huesos que se guardaron en un osario construido detrás del altar del templo.

Contó: “A la hora de excavar se han encontrado cráneos, fémures, tibias, perones, para que tengan una sana sepultura” y señaló que se encontraron más de 500 restos.

El párroco contó que en honor a este hallazgo y su supuesta relación con la Batalla de las Heroínas de la Coronilla se elaboró un cuadro cerca de donde se guardan los restos como símbolo de respeto a las mujeres que defendieron a Cochabamba en la lucha por la independencia.

“Como cinco años se ha hecho el saneamiento del piso, ha durado mucho tiempo. Como es una edificación antigua ha costado mucho y eso que se planificaba por un año, se ha alargado a cinco años”, explicó.

El párroco señaló mediante un informe que el 3 de agosto de 2006 se llevaron muestras como un trozo de mandíbula, un metacarpo y un pedazo de cabeza de fémur a la Universidad Estatal de Nueva Jersey (Rutgers) para constatar la providencia de esos huesos, que se presume que podrían pertenecer a Manuela Gandarillas y a otras seis heroínas.

El entonces profesor asistente de Antropología de la Universidad Estatal de Nueva Jersey (Rutgers), Daniel M. Goldsteín, remarcó en un informe que, al no tener rastros arqueológicos que determinen una datación más exacta solamente se puede certificar que los huesos manifiestan rasgos llamativos de antigüedad e importancia histórica.

Goldsteín señaló que este hallazgo tiene una importancia histórica y antropológica en la zona del templo San Antonio y sugirió que se amplíe el estudio de este descubrimiento con más fundamentación histórica.

  Los restos óseos se encuentran al cuidado del templo en un lugar dedicado a los nichos representativos esperando que se realicen más estudios que demuestren su origen y su relación con las Heroínas de la Coronilla, que hoy son recordadas junto con las madres bolivianas. 

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