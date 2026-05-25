“60 años sembrando vida”: Fe y Alegría festeja su aniversario con una jornada de forestación

La comunidad educativa Fe y Alegría celebró el jueves seis décadas de presencia y transformación educativa en Bolivia con una jornada de forestación “60 años sembrando vida” en la OTB Juan Bosco junto a la Dirección de Medio Ambiente de Cochabamba y 70 colegios con más de mil plantines.

La campaña comenzó en las UE San Francisco y Santa Clara de Asís con un acto conmemorativo, donde se otorgaron 20 plantines por aula y posteriormente se inició con la jornada de forestación en la plazuela San Francisco.

El director Departamental de Fe y Alegría de Cochabamba, Enrique Ramírez, señaló que el objetivo es generar conciencia ambiental y remarcó que educar no solo es transmitir conocimientos; sino, comprometerse con esta actividad.

El director de Medio Ambiente de la Alcaldía de Cochabamba, Elvis Gutiérrez, informó que se coordinarán trabajos de forestación, compostaje y reciclaje, entre otros, y mencionó la implementación de eco colegios donde se reconocerán a distintas unidades educativas.

“La actividad central fue el 9 de mayo, que es el aniversario de Fe y Alegría, que ha cumplido 60 años, y entre otras actividades fue la forestación en acuerdo con la Alcaldía y Emavra”, indicó la directora de la U E San Francisco de Asís B, Mercedes Tapia.