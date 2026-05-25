Alcaldía de Cochabamba habilita 3 puntos de venta de leche, huevos y flores

Mientras duren los bloqueos en el país, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba autorizó de forma extraordinaria la venta de leche, huevo y flores en tres plazas del centro cochabambino.

El intendente municipal de Cochabamba, Enrique Navia, indicó que, tras más de 20 días de conflicto social que está “asfixiando” el ingreso y salida de productos del departamento, se definió el apoyo a los productores para que no pierdan su capital y puedan comercializar sus productos.

“Estamos poniéndonos de acuerdo con los productores, particularmente de leche, que van a estar desde las 8.30 de la mañana”, explicó Navia.

Para la venta de leche y sus derivados, los productores estarán desde la hora indicada en las plazas 14 de Septiembre, Sucre y Corazonistas, hasta agotar sus productos; en estas dos últimas también se podrá encontrar huevo. La leche se venderá a 6 bolivianos el litro.

“No queremos convertir la ciudad en un mercado, pero tenemos que apoyar a que los productores no pierdan sus productos”, afirmó el funcionario edil.

El intendente municipal detalló que el efecto de los bloqueos ya se siente en Cochabamba, con el incremento del precio de algunos productos, como el pollo, que subió de Bs 18 a Bs 22. Agregó que la carne de res ya comienza a escasear.

“Esperemos que la situación cambie porque se está asfixiando la economía de Cochabamba por la situación geográfica que tiene”, concluyó Navia.