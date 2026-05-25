Loza llama al diálogo nacional y rechaza posible estado de excepción

El gobernador Leonardo Loza, acompañado por los secretarios departamentales, brindó una conferencia de prensa este lunes en la que se refirió a la coyuntura nacional, expresando su preocupación por los conflictos sociales y económicos que atraviesa el país, además de rechazar cualquier intento de responsabilizar a la Gobernación de Cochabamba por las movilizaciones y protestas registradas en las últimas semanas, según un reporte de la Gobernación.

La autoridad departamental recordó que, anteriormente, la Gobernación presentó una propuesta de 13 puntos orientada a enfrentar la crisis económica, productiva y social del país, contemplando medidas de austeridad, fortalecimiento productivo y soluciones estructurales. Sin embargo, lamentó que estas propuestas no hayan sido consideradas por el Gobierno central.

“Quieren echar toda la carga a la Gobernación de Cochabamba y culparnos de problemas que no hemos generado. Ni siquiera terminamos de conformar completamente nuestro equipo de trabajo y ya existen amenazas, acusaciones y versiones falsas”, manifestó Loza, denunciando además presuntas amenazas contra autoridades departamentales.

Durante su intervención, el Gobernador sostuvo que el camino para resolver los conflictos nacionales debe ser el diálogo amplio y sincero entre todos los sectores, cuestionando las medidas de presión y las respuestas que, según indicó, incrementan la tensión social.

Asimismo, rechazó la posibilidad de implementar un estado de excepción, calificándolo como una medida “irresponsable e inconstitucional” que, en su criterio, no resolverá los problemas del país. “La violencia no resuelve nada. No queremos sangre ni luto en Bolivia; el único camino es el diálogo nacional”, afirmó.

Loza también reiteró que Cochabamba apuesta por la paz social y remarcó que la Gobernación continuará trabajando en coordinación con diferentes sectores sociales, productivos y privados para evitar mayores afectaciones a la economía regional. Informó que, en las últimas horas, se sostuvieron reuniones con representantes de sectores productivos y empresariales para evitar bloqueos y garantizar la circulación en zonas estratégicas del departamento.

En la ronda de preguntas, la autoridad departamental insistió en que la propuesta de 13 puntos presentada por Cochabamba puede convertirse en una base importante para atender la crisis nacional y aseguró que la Gobernación mantiene la predisposición de aportar con sugerencias y mecanismos de mediación.

El Gobernador convocó al Gobierno nacional y a los diferentes actores políticos y sociales a priorizar el entendimiento y la concertación, dejando de lado confrontaciones y acusaciones que, según señaló, únicamente profundizan la conflictividad en el país.