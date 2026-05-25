UMSS lanza su ‘Universidad Virtual Inteligente’ con más de 11 carreras en línea

La Universidad Mayor de San Simón (UMSS) lanzó oficialmente su “Universidad Virtual Inteligente”, una nueva modalidad académica que ofrecerá 11 carreras completamente en línea y que ya superó los 11 mil preinscritos, según datos presentados por la universidad.

La iniciativa busca ampliar el acceso a la educación superior para personas que trabajan, viven en provincias o residen fuera del país y no pueden asistir a clases presenciales.

“Es una gran oportunidad para todas aquellas personas que quieren profesionalizarse y que por alguna razón no lo han hecho”, afirmó Valentín Laime, jefe del Departamento de Tecnología y Comunicación de la UMSS.

Entre las carreras destacan Ingeniería en Inteligencia Artificial, Ingeniería en Gestión Empresarial con Inteligencia Artificial, Ingeniería en Robótica, Negocios Internacionales Digitales, Ciencias Forenses y Criminalística, Relaciones Internacionales, Economía Conductual y Ciencia de Datos, Artes Audiovisuales y Cine Digital, Educación Parvularia y Periodismo Digital y Plataformas Multimedia.

Laime, destacó que el proyecto fue desarrollado junto a las facultades de Tecnología, Economía, Derecho y Humanidades.

La universidad informó que los estudiantes podrán acceder a todos los contenidos mediante plataformas virtuales y organizar sus horarios.

“Cada estudiante va a poder armar su propio horario personal y así también trabajar y completar una carrera profesional esté donde esté”, explicó la autoridad.

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la presentación fue el alcance internacional del proyecto. La UMSS confirmó que ya existen postulantes de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, además de estudiantes registrados en Chile, Perú, Argentina, Brasil, Estados Unidos y varios países de Europa.

La universidad también firmó un convenio con la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) para digitalizar completamente los procesos de inscripción y trámites académicos. Según Laime, esto permitirá que estudiantes bolivianos en el extranjero puedan registrarse y presentar documentación sin necesidad de acudir a oficinas universitarias.

La primera gestión académica de la Universidad Virtual Inteligente comenzará entre finales de julio y principios de agosto de 2026. La preinscripción será gratuita, aunque cada módulo académico tendrá un costo estimado de entre Bs 600 y 800, dependiendo de la carrera.

La información completa sobre requisitos, planes de estudio y contenidos será publicada entre finales de mayo y principios de junio en la página oficial de la Universidad Mayor de San Simón, según lo indicado por la institución.