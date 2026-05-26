La Gobernación lanza el Día del Peatón e invita a la población al complejo Félix Capriles

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 26/05/2026 a las 11h39
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El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, realizó el lanzamiento oficial del Día del Peatón y del Ciclista, que se realizará el domingo 31 de mayo e invitó a toda la población cochabambina a participar de una jornada dedicada al deporte, la recreación y el cuidado del medioambiente en el complejo Félix Capriles.

Destacó que la Gobernación abrirá las puertas de todo el complejo deportivo para que familias, jóvenes, niños y adultos puedan participar de distintas disciplinas y actividades recreativas preparadas para esa fecha.

“El 31 es Día del Peatón y la Gobernación invita y convoca a todo el departamento de Cochabamba a formar parte de esta gran actividad de recreación, actividad deportiva y también de cuidado del medio ambiente”, manifestó Loza.

La autoridad explicó que en el complejo Félix Capriles se desarrollarán actividades deportivas para todas las edades, promoviendo valores de salud, respeto, educación y convivencia ciudadana.

“Van a haber diferentes actividades acá en el complejo Capriles, de todo en realidad, todas las disciplinas deportivas. Invitamos a que puedan formar parte de las actividades programadas”, señaló.

Asimismo, el Gobernador remarcó que esta actividad busca generar conciencia ambiental y fortalecer hábitos saludables en la población cochabambina.

“Cuidar y proteger el medioambiente siempre será nuestro deber y responsabilidad como habitantes de esta tierra. Por eso organizamos este tipo de actividades para que la población pueda ejercitarse, cuidar su salud física y también aportar a este propósito”, sostuvo.

Leonardo Loza también anunció que el complejo Félix Capriles, incluido el estadio principal, permanecerá abierto para recibir a la ciudadanía durante la jornada, consolidándose como un espacio de integración entre habitantes del campo y la ciudad.

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