La restricción de circulación el Día del Peatón será de 9:00 a 18:00 el domingo

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 26/05/2026 a las 8h16
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La población de Cochabamba vivirá el domingo 31 de mayo el primer Día del Peatón y el Ciclista el próximo domingo 31 de mayo. La restricción de los motorizados será de 9:00 a 18:00 en el municipio de Cercado.

La Alcaldía de Cochabamba informó que la agenda se enfocará en el cuidado del medio ambiente, actividades recreativas, cultura y espacios familiares.

La caravana oficial partirá desde el parque Ollantay en la zona de la Coronilla y recorrerá hasta el recinto de la Fexco y la laguna Alalay, donde se concentrará gran parte de las actividades.

La secretaria de Planificación y Medio Ambiente, Gabriela Encinas, informó que para esta versión se organizaron distintas actividades orientadas a promover hábitos sostenibles y la convivencia familiar en espacios seguros e inclusivos.

Explicó que la jornada estará enfocada en cuatro componentes centrales: el fortalecimiento de espacios de salud y bienestar, una plataforma cultural y artística, un escenario económico para emprendedores y comercio responsable, además de actividades recreativas para la familia.

Asimismo, señaló que la mayor parte de las actividades se desarrollarán en la laguna Alalay y otros puntos estratégicos del municipio, en coordinación con las diferentes subalcaldías, según un reporte de prensa.

El director de Medio Ambiente, Elvis Gutiérrez, indicó que durante la jornada se realizarán diversos concursos y actividades recreativas para la familia.

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