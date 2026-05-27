Cumbre debatirá el problema de avasallamientos en Cochabamba

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 27/05/2026 a las 9h30
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La Primera Cumbre Nacional contra avasallamientos reunirá a autoridades, productores, académicos y sectores sociales para debatir propuestas que frenen las tomas ilegales y fortalezcan la seguridad jurídica y ambiental del país.

El diputado nacional Luis Laredo junto a la Cámara Agropecuaria de Cochabamba y la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) presentó la Cumbre Nacional contra el avasallamiento de propiedades urbanas, rurales, tierras productivas y áreas protegidas, a desarrollarse el 1 y 2 de junio en Cochabamba.

El rector en ejercicio de la UMSS, Orlando Garnica, advirtió que Cochabamba perdió importantes áreas agrícolas debido al crecimiento urbano y a los avasallamientos registrados en los últimos años.

El diputado Luis Laredo explicó que la cumbre buscará ordenar información, documentar casos y generar propuestas concretas.

Además, Laredo detalló que el primer día del encuentro se instalarán cuatro mesas técnicas enfocadas en seguridad jurídica, seguridad económica y productiva, seguridad social y convivencia, además de seguridad ambiental y territorial. El segundo día se presentarán las conclusiones y un documento final dirigido a instituciones y autoridades.

El presidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba, Rolando Morales, indicó que la institución tiene registradas más de 90 denuncias de avasallamientos en el departamento que afectan a más de 3.250 hectáreas.

Morales también cuestionó la falta de acción de algunas instituciones encargadas de ejecutar desalojos, recuperar predios afectados y que varios procesos permanecen paralizados.

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