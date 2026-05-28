Pérdidas por 10 días de bloqueo en Cochabamba superan los Bs 70 millones, según la FEPC

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 28/05/2026 a las 8h23
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A 10 días del inicio de los bloqueos de carretera en Cochabamba, la afectación estimada por la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba (FEPC) es de Bs 70 millones por las consecuencias en el aparato productivo.

De acuerdo, con el la base de datos de la entidad empresarial desde inicios de 2026, el departamento ha soportado  459 conflictos y protestas sociales que llevaron a 31 días de bloqueo en las rutas de conectividad nacional e interdepartamental, que afecta económicamente a la región y sus sectores productivos en 1.512,3 millones de bolivianos.

Con los bloqueos actuales para este día miércoles 27 de mayo, a todo el departamento, la afectación estimada alcanzó los 68,6 millones de bolivianos, por consecuencia de los bloqueos que restringen la circulación con resto del país.

Uno 600 transportistas de Cochabamba están atrapados en los bloqueos sin alimentos para subsistir.

Avicultores

Los bloqueos de caminos paralizaron el abastecimiento de insumos y el repoblamiento de granjas en el departamento de Cochabamba, situación que podría derivar en una reducción de la oferta de carne de pollo en aproximadamente siete semanas, informó el vicepresidente de la Asociación de Avicultores (ADA) Cochabamba, Iván Carreón.

“Hace más de una semana no está llegando maíz ni soya. Muchos avicultores no tienen capacidad de almacenamiento y se ven en problemas; muchos han comprado del mercado paralelo”, indicó en contacto con Bolivia TV.

Explicó que, debido a los bloqueos, se redujo el suministro de pollos bebé en Cochabamba, considerando que el departamento recibe semanalmente alrededor de 1.300.000 aves de Santa Cruz.

Bloqueos

Cochabamba permanece aislada de gran parte del país debido a los bloqueos en Hayllani, Aguirre e Ichilo en la ruta al oriente del país.

También, hay bloqueos en la vía al occidente en Arque y Pongo. Además, de Caracollo. En tanto, que la seguridad se ha reforzado en Parotani ante los constantes intentos por bloquear esta vía estratégica. Ayer, tres de los cinco detenidos el lunes en este sector fueron enviados a la cárcel.

Marcha

Los distritos municipales 8 y 9 determinaron marchar este jueves hacia la Brigada Parlamentaria para exigir soluciones al conflicto al Gobierno nacional.

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