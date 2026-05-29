Por bloqueos, faltan medicamentos para el cáncer y pacientes dejan el tratamiento

Los pacientes oncológicos de Cochabamba y sus familiares denunciaron que muchos están suspendiendo sus tratamientos contra el cáncer por la escasez de medicamentos y las dificultades para acceder a las sesiones de radioterapia en la ciudad de La Paz.

La representante de pacientes oncológicas del Hospital Materno Infantil “Germán Urquidi” de Cochabamba, Carla Claure, alertó que la situación se ha convertido en una emergencia. “Estamos hablando de vidas humanas que dependen de estas quimioterapias”, denunció.

Según Claure, en Cochabamba comenzaron a faltar medicamentos esenciales como monoclonales y citostáticos obligandbuscar medicinas en otras ciudades. “Estamos comprando de Sucre, pero la entrega tarda dos días”, dijo.

La representante explicó que muchas pacientes provenientes del Chapare, Cliza y Totora dejaron de asistir a sus consultas debido a los bloqueos y el elevad costo de traslado.

“Están haciendo caminatas hasta de 10 kilómetros para poder llegar a su consulta. Muchas han optado por no venir y esto significa un día menos de vida”, lamentó.

Incluso declaró que la inasistencia a consultas comenzó a reflejarse en los registros médicos. “Esta mañana me decía el doctor Condori que, de 12 pacientes programados para consulta cinco no asistieron”, debido a los bloqueos y a la incertidumbre sobre dónde quedarse o cómo retornar.

Los bloqueos también afectan a quienes deben viajar a La Paz o Santa Cruz para acceder a radioterapia. Un familiar contó que, tras una internación en El Alto, no pudieron retornar al centro nuclear por los bloqueos. “Nos hemos quedado en la calle porque no podíamos pasar”, denunció.

Los pacientes piden a las autoridades instalar un centro de radioterapia en Cochabamba para evitar que cientos de pacientes viajen en su estado delicado a La Paz. “Los pacientes sufren mucho yendo a La Paz o Santa Cruz”, lamentó.

Claure denunció además la limitada capacidad del sistema público para atender a pacientes con cáncer. “La sala de quimioterapia tiene solo 10 sillones para más de 5 mil pacientes”, cuestionó.

Actualmente, la radioterapia pública solo puede realizarse en La Paz y Santa Cruz. Sin embargo, en Santa Cruz existe una espera de hasta tres meses para iniciar tratamiento. “Después de la quimioterapia tienes máximo un mes para empezar radioterapia. La enfermedad no espera”, advirtió.

Abandono

La representante aseguró que solo en mayo fallecieron 10 pacientes en el materno infantil debido a que abandonan el tratamiento por dificultades económicas. “No continúan porque no tienen dinero o viven lejos”, afirmó.

“Nos están bloqueando la vida. Se están vulnerando derechos fundamentales como el derecho a la salud y a la vida”, advirtió Claure.