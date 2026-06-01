Asambleísta increpa a Loza y le pide: “Desbloquee, señor gobernador”

El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, fue cuestionado por una asambleísta de oposición, Claudia Martínez, quien le pidió que instale mesas de diálogo para desbloquear las carreteras que afectan no solo al departamento cochabambino, sino a otras regiones del país, según un reporte de Unitel.

El hecho se registró durante un acto de presentación del medio ambiente “Junio Verde: Más Vida para Cochabamba”.

“Desbloquee, señor gobernador, por favor. Si quiere apoyar a los productores, instale una mesa de diálogo para poder, de una vez, levantar los bloqueos. No sea observador, se lo pide a una asambleísta, instale una mesa de diálogo, basta de show”, indicó Claudia Martínez, asambleísta de Súmate.

La parlamentaria que irrumpió en el momento en el que el gobernador se dirigía a los presentes, además señaló que no solo hay animales muriendo, sino también personas, por lo que es necesario una solución a los conflictos.

“Salgamos de acá (del acto), vamos los dos, vamos a los puntos de bloqueo. Hay gente que está muriendo, hay animales que están muriendo”, manifestó.

“Salgamos de acá (del acto), vamos los dos, vamos a los puntos de bloqueo. Hay gente que está muriendo, hay animales que están muriendo”, manifestó, según Unitel.

Este lunes se cumplen 32 días de conflictos, y ahora, Cochabamba pasó a ser el departamento más afectando ya que registra más de 30 puntos de bloqueo, mientras que en La Paz se tiene al menos 19 y hay otras cuatro regiones más con rutas cortadas.