Por Corpus Christi, costumbres y gastronomía potosina serán expuestas en Cochabamba

La comunidad potosina radicada en la ciudad de Cochabamba expondrá las costumbres y tradiciones de Corpus Cristi, mediante arcos de plata, vestimenta de época, deliciosa gastronomía, relatos históricos y de la tradición oral, que estarán a disposición de todo el público.

“Un pedacito de Potosí en Cochabamba” es el título de esta actividad que se desarrollará en la zona norte, en el Bibliocafé el Santo Lector, el día miércoles 3 de junio, desde las 17:00 horas, previo al feriado católico.

La platería y una reliquia importante para estas celebraciones, como es la Custodia del Santísimo Sacramento, serán parte de la exposición, al igual que las tradicionales sopaipillas, tawa tawas y chambergos, muy famosas en Bolivia y el mundo, por su peculiar elaboración y sabor, mismas que ya se encuentran en preventa.

La Asociación Cultural Gastronómica y Artesanal de la Villa Imperial, quien organiza este imperdible evento, informó que se espera la visita de muchos coterráneos y por supuesto, de ciudadanos cochabambinos que quieran conocer y disfrutar de la calidez potosina.