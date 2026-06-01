La OTB Víctor Paz Estenssoro rechaza la construcción de un mercado en un antiguo surtidor

Los vecinos de la Organización Territorial de Base (OTB) Víctor Paz Estenssoro denunciaron un presunto “negociado” en la construcción de un mercado de frutas en el predio de un antiguo surtidor en la avenida 6 de Agosto casi puente Los Andes.

El nuevo presidente de la OTB Víctor Paz Estenssoro, Jesús Jaimes, informó que el anterior presidente conoció de la construcción de un mercado de frutas, pero los vecinos piden una sede o un centro de adulto mayor.

Dijo: “Los vecinos no hemos sido consultados para la construcción de dicho mercado” y remarcó que un mercado no es factible porque ocasionaría accidentes de tránsito, más basura e inseguridad en el sector. Agregó que el barrio cuenta con más de 4 mil familias.

Indicó que el presupuesto de este proyecto llegaba a los Bs. 3 millones y que antes este predio era un surtidor que cerró por deudas por el alquiler del lugar. Posteriormente, se convirtió en una estación policial, que actualmente está abandona y demolida. En el lugar solo existen algunos escombros y letreros rechazando el mercado.

Al ser consultada sobre el tema, la subalcaldesa Marcela Vidaurre dijo que se están en haciendo modificaciones y que no es posible adelantar una respuesta. “A la señora subalcaldesa le pedimos que venga y haga una inspección”, señaló la secretaria de conflictos, Nancy Rodríguez. Denunció que ya detuvieron a nueve vecinos por impedir la construcción del mercado.