La basura vuelve a ingresar al botadero de K’ara K’ara por disposición de la justicia

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 02/06/2026 a las 17h14
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Un mes después del cierre del botadero de K’ara K’ara, el pasado 31 de abril, este martes 2 de junio volvieron a ingresar los carros de EMSA con basura para realizar la disposición final de residuos sólidos en el vertedero como resultado de un fallo judicial del Tribunal Agroambiental que dispone que se depositen desechos como parte del proceso de cierre técnico hasta estabilizar el terreno y evitar deslizamientos en el futuro.  

El secretario de Gobernabilidad, Walter Flores, señaló ayer que a partir del 2 de junio se tiene previsto el ingreso de residuos sólidos a la celda 2 y 3 del relleno sanitario de K’ara K’ara que permitirá hacer el cierre técnico adecuado. 

Flores manifestó que esperan que los vecinos de K’ara K’ara entiendan que es una resolución que debe ser cumplida. Resaltó que menos de la mitad de los residuos generados en el municipio ingresan al relleno y aclaró que si no fuera una necesidad para el adecuado cierre técnico ya no ingresaría la basura.

El director Jurídico de la Alcaldía de Cochabamba, Roy Ordóñez, indicó que se procedió al cumplimiento del auto supremo agroambiental que indica que debe ingresar basura fresca para el relleno de las celdas 2 y 3 y evitar los deslizamientos en el sector.

 

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