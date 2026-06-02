Día del Peatón redujo la contaminación del aire en un 48% el domingo

La primera jornada del Día del Peatón y el Ciclista 2026 en Cochabamba concluyó con una evaluación positiva por parte de las autoridades municipales, que destacaron el alto cumplimiento de la restricción vehicular, la participación de las familias y una significativa reducción de los niveles de contaminación atmosférica.

Desde el ámbito ambiental, la responsable de la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire (MoniCA), Fabiola Cáceres, resaltó que las nueve horas de restricción vehicular permitieron reducir en un 48% la contaminación atmosférica. “Hemos pasado a un índice de calidad del aire bueno”, explicó que el beneficio ambiental podría extenderse durante dos días posteriores a la jornada y recordó que junio es uno de los meses más críticos para la calidad del aire debido a la inversión térmica y al descenso de las temperaturas. Recomendó a los grupos vulnerables: niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, etc. y evitar actividades al aire libre durante las primeras horas de la mañana, cuando los niveles de contaminación suelen ser más elevados.

El director de Gestión de Movilidad Urbana, Hever Rojas, informó que durante los operativos de control se retuvieron 12 vehículos y 15 motocicletas que circulaban sin autorización antes de las 18:00 horas.

En el área de salud, el secretario municipal de Salud, Aníbal Cruz, reportó casos de traumatismos por caídas de bicicleta, además de un traumatismo encéfalo craneano leve a moderado, heridas abiertas, laceraciones y una fractura de muñeca. “La línea 162 de emergencias ha funcionado durante toda la jornada”, afirmó.

El gerente de EMSA, René Quiroga, destacó el despliegue operativo realizado antes, durante y después de la actividad. Explicó que más de 240 trabajadores participaron en labores de limpieza y recolección de residuos. “Hemos recogido alrededor de ocho toneladas de basura y realizado el lavado de vías y espacios públicos”, informó.