Loza ratifica su pedido de una pausa humanitaria en los bloqueos en Cochabamba

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 06/06/2026 a las 16h52
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El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, volvió a pedir este sábado una pausa humanitaria en los bloqueos para el paso de alimentos de primera necesidad debido a que en los últimos días se han encarecido excesivamente.

"Con respeto a la lucha de nuestras hermanas y hermanos movilizados, solicito considerar una pausa humanitaria de ocho horas en los bloqueos para permitir el paso de ambulancias, alimentos y transportistas", publicó hoy en sus redes sociales. 

Siguió: "Esta acción no significa renunciar a ninguna demanda; significa poner por delante la vida, la salud y el bienestar de nuestro pueblo".

En un video que difundió por sus redes sociales, Loza le respondió al ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, y rechazó las declaraciones en los que lo tilda de hipócrita por pedir la pausa y no que se levanten todos los bloqueos.

"Pedir una pausa humanitaria no es hipocresía. Hipocresía es hablar de paz mientras se rechaza el diálogo y se profundiza la crisis. Que el pueblo juzgue quién busca la paz y quién apuesta por la confrontación", manifestó.
 
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